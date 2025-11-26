Відео
НБУ звернувся до українців — які монети варто негайно здати

Дата публікації: 26 листопада 2025 10:05
Оновлено: 09:56
НБУ закликав українців здати монети — чому потрібно встигнути до 28 листопада
Українські монети. Фото: УНІАН

В українців залишилося кілька днів, аби накопичити і здати монети різних номіналів в одне з банківських відділень. Це варто зробити в межах щорічної благодійної акції Національного банку і UAnimals під назвою #PowerCoins, присвяченої допомозі постраждалим від війни тваринам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети можна здати і куди звертатися.

Які монети можуть здати українці

Благодійну акцію запустили три місяці тому — 15 вересня. Вона триватиме до 28 листопада включно, тож наші громадяни мають всього три дні, аби зробити добру справу. Потрібно знайти вдома монети, якими ви не користуєтеся, і віднести в один із банків-партнерів акції. Приймаються такі номінали:

  • 10 копійок;
  • 50 копійок;
  • 1 гривня;
  • 2 гривні;
  • 5 гривень;
  • 10 гривень.

"Ми маємо вчити молоде покоління не тільки вести особистий бюджет, заощаджувати, інвестувати, але й долучатися до спільної справи і допомагати тим, хто не може самотужки про себе подбати", — зазначили в НБУ.

Щоб долучитися до акції, необхідно до 28 листопада віднести накопичені монети до найближчого відділення Ощадбанку чи ПУМБ. Фінансові установи перерахують всі кошти на рахунок фонду UAnimals.

На що підуть зібрані кошти

Вся сума буде витрачена на потреби евакуйованих тварин у притулках і тварин у прифронтових областях України. Серед основних статей витрат такі:

  • корм для чотирилапих, урятованих із зони бойових дій (для притулків і тимчасових пунктів перетримки);
  • лікування поранених і хворих тварин, зокрема фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації;
  • придбання матеріалів і обладнання для облаштування вольєрів/притулків.

Зазначимо, участь в акції доступна як фізичним особам, так і колективам, які можуть збирати монети в закладах освіти, на підприємствах, у державних установах та організаціях тощо. У 2024 році понад 210 000 дітей, студентів та освітян по всій Україні долучилися до благодійного збору #PowerCoins.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати монету номіналом 2 копійки 1992 року карбування і заробити на нумізматах від 17 000 до 30 000 грн. Характерна особливість металевого виробу — вузький вінок.

Також ми писали, що в Польщі випустили нову пам’ятну монету 5 злотих у серії "Відкрийте Польщу", присвячену ратуші в Бжезі. Вона є законним платіжним засобом, хоч і не має позначення номіналу.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
