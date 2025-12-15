От этих монет стоит избавиться уже в январе — какие копейки лучше продать или обменять

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк регулярно выпускает в обращение новые украинские монеты, взамен изымает старые металлические деньги. Наши граждане могут обменять копейки, которые больше не принимают в наличных расчетах, или продать редкие экземпляры нумизматам и заработать дополнительный капитал.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких монет украинцам стоит избавиться уже в январе 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Монеты, изъятые из обращения

Регулятор организовал постепенное изъятие из употребления монет устаревших номиналов. Они были удобным средством расчета за товары/услуги, но со временем потеряли свою покупательную способность и стали ненужными. Плюс на долгий период эксплуатации деньги износились, что немного усложнило их использование.

Как результат — по состоянию на декабрь 2025 года НБУ вывел из обращения:

1 копейку;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

А номинал 10 копеек только начал этот путь к забвению. Национальный банк объявил о прекращении чеканки и пополнения ими наличного обращения с 1 октября текущего года. Украинцы могут избавиться от ненужных металлических денег, осуществив бесплатный обмен в одном из уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк или ПУМБ).

Какие монеты можно выгодно продать

От старых копеек пользы мало, кроме того, что их можно выгодно продать коллекционерам. Конечно, большинство изделий стоят не дороже собственного номинала, однако существуют штампы, за которые нумизматы готовы заплатить баснословные суммы. Не помешает проверить свой кошелек в поисках ценных разновидностей, таких как:

1 копейка 1992 года (1.11АЕ) — от 4 000 до 14 000 грн;

2 копейки 1992 года (1ГА) — от 17 000 до 30 000 грн;

5 копеек 1992 года (1.1ААк) — от 4 000 до 10 000 грн;

10 копеек 1992 года (4ВАм) — от 14 000 до 20 000 грн;

25 копеек 1992 года (5.1ДАг) — от 5 000 до 7 000 грн.

Чтобы точно определить штамп монеты, необходимо обратиться к нумизмату или узнать характерные особенности разновидности и проверить наличие признаков. Продать деньги можно на онлайн-аукционах, в частности Violity, или специализированных площадках с объявлениями (OLX).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать монету номиналом 1 гривна 1995 года чеканки. Коллекционеры дадут за определенные штампы большие деньги. В частности разновидность 2АА2 стоит от 11 000 до 16 000 грн.

Также мы писали, сколько удастся заработать украинцам на монете номиналом 2 копейки 1992 года изготовления. Штамп 1ГА чеканили на Луганском станкостроительном заводе и выпустили с дефектом.