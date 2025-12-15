Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Избавиться в ближайшее время — какие монеты продать или обменять

Избавиться в ближайшее время — какие монеты продать или обменять

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 08:10
От этих монет стоит избавиться уже в январе — какие копейки лучше продать или обменять
Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк регулярно выпускает в обращение новые украинские монеты, взамен изымает старые металлические деньги. Наши граждане могут обменять копейки, которые больше не принимают в наличных расчетах, или продать редкие экземпляры нумизматам и заработать дополнительный капитал.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких монет украинцам стоит избавиться уже в январе 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Монеты, изъятые из обращения

Регулятор организовал постепенное изъятие из употребления монет устаревших номиналов. Они были удобным средством расчета за товары/услуги, но со временем потеряли свою покупательную способность и стали ненужными. Плюс на долгий период эксплуатации деньги износились, что немного усложнило их использование.

Как результат — по состоянию на декабрь 2025 года НБУ вывел из обращения:

  • 1 копейку;
  • 2 копейки;
  • 5 копеек;
  • 25 копеек.

А номинал 10 копеек только начал этот путь к забвению. Национальный банк объявил о прекращении чеканки и пополнения ими наличного обращения с 1 октября текущего года. Украинцы могут избавиться от ненужных металлических денег, осуществив бесплатный обмен в одном из уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк или ПУМБ).

Какие монеты можно выгодно продать

От старых копеек пользы мало, кроме того, что их можно выгодно продать коллекционерам. Конечно, большинство изделий стоят не дороже собственного номинала, однако существуют штампы, за которые нумизматы готовы заплатить баснословные суммы. Не помешает проверить свой кошелек в поисках ценных разновидностей, таких как:

  • 1 копейка 1992 года (1.11АЕ) — от 4 000 до 14 000 грн;
  • 2 копейки 1992 года (1ГА) — от 17 000 до 30 000 грн;
  • 5 копеек 1992 года (1.1ААк) — от 4 000 до 10 000 грн;
  • 10 копеек 1992 года (4ВАм) — от 14 000 до 20 000 грн;
  • 25 копеек 1992 года (5.1ДАг) — от 5 000 до 7 000 грн.

Чтобы точно определить штамп монеты, необходимо обратиться к нумизмату или узнать характерные особенности разновидности и проверить наличие признаков. Продать деньги можно на онлайн-аукционах, в частности Violity, или специализированных площадках с объявлениями (OLX).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать монету номиналом 1 гривна 1995 года чеканки. Коллекционеры дадут за определенные штампы большие деньги. В частности разновидность 2АА2 стоит от 11 000 до 16 000 грн.

Также мы писали, сколько удастся заработать украинцам на монете номиналом 2 копейки 1992 года изготовления. Штамп 1ГА чеканили на Луганском станкостроительном заводе и выпустили с дефектом.

НБУ монеты продажа коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации