НБУ випустив срібну пам’ятну монету з діамантом — який вигляд має (фото)

Національний банк презентував нову українську монету "Дух Різдва". Пам’ятний виріб, виготовлений зі срібла, покликаний увічнити глибокі традиції родинного свята.

Про це розповіла пресслужба регулятора в Telegram-каналі.

Який вигляд має монета "Дух Різдва"

Металеві гроші номіналом 10 гривень виготовили зі срібла 925 проби та прикрасили двосторонньою локальною позолотою. Тираж пам’ятних монет — 15 000 екземплярів. Дизайн характеризується такими ознаками:

аверс — стилізоване зображення солом’яного дідуха в центрі композиції, солом’яний янгол, зірки на тлі, одна з яких символізує Віфлеємську зорю (прикрашена діамантом 1,5 мм);

реверс — зображення традиційної передріздвяної трапези з образами батька, матері та дітей, стіл із дванадцятьма стравами (кутею, варениками, рибою тощо).

"Наша нова пам’ятна монета увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом", — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Продаж монет розпочнеться у січні 2026 року. Придбати виріб можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а також у відділеннях банків-дистриб’юторів.

В Україні з’являться шаги

18 грудня 2025 року народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт №14093, який передбачає перейменування копійок на шаги. Вже наступного року в Україні можуть з’явитися перші металеві гроші з новою назвою.

Згідно з текстом документу, один шаг буде дорівнювати одній копійці, тобто збережеться співвідношення 1:1. Виходить, одна гривня коштуватиме 100 шагів, як нині національна грошова одиниця відповідає еквіваленту 100 копійок.

Національний банк запевнив, що додаткового фінансування для реалізації ініціативи (карбування монет) не потрібно. Протягом кількох років готівковий обіг будуть поповнювати металевими грошима номіналом 50 шагів, які можна використати спільно зі старими 50 копійками для оплати товарів/послуг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати "неправильні" монети, а саме металеві гроші з дефектами. Колекціонери готові заплатити за браковані копійки великі гроші, однак необхідно розбиратися у штампах.

Також ми писали, які монети українцям варто продати найближчим часом. Національний банк вивів з готівкового обігу номінали 1, 2, 5 та 25 копійок. Плюс розпочався процес виведення з ужитку 10 копійок.