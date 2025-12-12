Монети України з дефектами — скільки можна заробити на нетипових копійках

Стара українська монета. Фото: Pixabay

Українці можуть знайти в гаманці кілька монет, які дорого коштують. Нумізмати готові купити рідкісні металеві екземпляри для своїх колекцій, пропонуючи за одну стару копійку тисячі гривень. Постає питання, від яких монет українці можуть дуже вигідно позбутися найближчим часом.

Новини.LIVE розповідає, які копійки коштують дорожче номіналу.

50 копійок 2018 року

Це звичайна монета, яку карбували для підкріплення обігу. Вона мало цікавить колекціонерів, однак за наявності унікального дефекту може принести власнику чималий дохід. Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж такої копійки, встановивши ціну 9 500 грн.

Монета 50 копійок 2018 року з дефектом. Фото: скриншот

Вона обумовлена характерною особливістю металевого виробу: на аверсі та реверсі викарбуваний герб і позначення року випуску. Тобто з обох боків монети однаковий малюнок. Завдяки браку вартість копійки сильно виросла, хоча користуватися нею в розрахункових операціях буде складно.

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", найдорожче коштують 50 копійок 1992 року зі штампом:

2.1БАм (4 ягоди + товстий герб) — від 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — від 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — від 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (англійський чекан) — від 2 500 до 6 000 грн.

Найбільше цінуються 50 копійок зі вдавленим тризубом. Їх карбували англійськими штемпелями по помилковим ескізам, тому виник подібний дефект. Від монет хотіли позбутися, однак іноді їх зустрічають в обігу та на онлайн-аукціонах.

25 копійок 1992 року

Нерідко трапляється інший брак — поворот аверсу чи реверсу на 180 градусів. Користувач Violity опублікував оголошення про продаж такого металевого виробу за 4 300 грн. На фото дійсно видно, що одна зі сторін монети повернена протилежно до іншої.

Монета 25 копійок 1992 року з дефектом. Фото: скриншот

Нумізмати виділяють кілька дорогих різновидів цього номіналу: 3Гам коштує до 20 000 грн, 4БАм (англійський чекан) — від 3 300 до 5 000 грн, 5.1ДАг — від 5 000 до 7 000 грн у середньому. Водночас в готівковому обігу найчастіше зустрічаються штампи 1.1ААв, 1.2ААв і 1.2ААм — вони звичайні, майже нічого не коштують.

Нагадаємо, Національний банк представив нову серію обігових пам’ятних монет під назвою "Ми сильні. Ми разом". Наклад — 54 млн штук. Ці вироби символізують суверенітет і спільну національну пам’ять.

Також ми писали, що в Польщі з 2026 року не будуть приймати пошкоджені банкноти і монети. Варто заздалегідь обміняти гроші, які втратили захисні елементи чи мають суттєві сліди експлуатації.