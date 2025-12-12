Монеты Украины с дефектами — сколько можно заработать на нетипичных копейках

Старая украинская монета. Фото: Pixabay

Украинцы могут найти в кошельке несколько монет, которые дорого стоят. Нумизматы готовы купить редкие металлические экземпляры для своих коллекций, предлагая за одну старую копейку тысячи гривен. Возникает вопрос, от каких монет украинцы могут очень выгодно избавиться в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки стоят дороже номинала.

50 копеек 2018 года

Это обычная монета, которую чеканили для подкрепления обращения. Она мало интересует коллекционеров, однако при наличии уникального дефекта может принести владельцу немалый доход. Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже такой копейки, установив цену 9 500 грн.

Монета 50 копеек 2018 года с дефектом. Фото: скриншот

Она обусловлена характерной особенностью металлического изделия: на аверсе и реверсе отчеканен герб и обозначение года выпуска. То есть с обеих сторон монеты одинаковый рисунок. Благодаря браку стоимость копейки сильно выросла, хотя пользоваться ею в расчетных операциях будет сложно.

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", дороже всего стоят 50 копеек 1992 года со штампом:

2.1БАм (4 ягоды + толстый герб) — от 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — от 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — от 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (английский чекан) — от 2 500 до 6 000 грн.

Больше всего ценятся 50 копеек со вдавленным трезубцем. Их чеканили английскими штемпелями по ошибочным эскизам, поэтому возник подобный дефект. От монет хотели избавиться, однако иногда их встречают в обращении и на онлайн-аукционах.

25 копеек 1992 года

Нередко случается другой брак — поворот аверса или реверса на 180 градусов. Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже такого металлического изделия за 4 300 грн. На фото действительно видно, что одна из сторон монеты повернута противоположно к другой.

Монета 25 копеек 1992 года с дефектом. Фото: скриншот

Нумизматы выделяют несколько дорогих разновидностей этого номинала: 3Гам стоит до 20 000 грн, 4БАм (английский чекан) — от 3 300 до 5 000 грн, 5.1ДАг — от 5 000 до 7 000 грн в среднем. Однако в наличном обращении чаще всего встречаются штампы 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм — они обычные, почти ничего не стоят.

Напомним, Национальный банк представил новую серию оборотных памятных монет под названием "Мы сильные. Мы вместе". Тираж — 54 млн штук. Эти изделия символизируют суверенитет и общую национальную память.

Также мы писали, что в Польше с 2026 года не будут принимать поврежденные банкноты и монеты. Стоит заранее обменять деньги, которые потеряли защитные элементы или имеют существенные следы эксплуатации.