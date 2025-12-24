НБУ выпустил серебряную памятную монету с бриллиантом — как выглядит (фото)

Работница Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк представил новую украинскую монету "Дух Рождества". Памятное изделие, изготовленное из серебра, призвано увековечить глубокие традиции семейного праздника.

Об этом рассказала пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

Читайте также:

Как выглядит монета "Дух Рождества"

Металлические деньги номиналом 10 гривен изготовили из серебра 925 пробы и украсили двусторонней локальной позолотой. Тираж памятных монет — 15 000 экземпляров. Дизайн характеризуется такими признаками:

аверс — стилизованное изображение соломенного дидуха в центре композиции, соломенный ангел, звезды на фоне, одна из которых символизирует Вифлеемскую звезду (украшена бриллиантом 1,5 мм);

реверс — изображение традиционной предрождественской трапезы с образами отца, матери и детей, стол с двенадцатью блюдами (кутьей, варениками, рыбой и т.д.).

Аверс монеты "Дух Рождества". Фото: НБУ/Telegram

Реверс монеты "Дух Рождества". Фото: НБУ/Telegram

"Наша новая памятная монета вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом", — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Продажа монет начнется в январе 2026 года. Приобрести изделие можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка, а также в отделениях банков-дистрибьюторов.

В Украине появятся шаги

18 декабря 2025 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №14093, который предусматривает переименование копеек на шаги. Уже в следующем году в Украине могут появиться первые металлические деньги с новым названием.

Согласно тексту документа, один шаг будет равен одной копейке, то есть сохранится соотношение 1:1. Получается, одна гривна будет стоить 100 шагов, как сейчас национальная денежная единица соответствует эквиваленту 100 копеек.

Национальный банк заверил, что дополнительного финансирования для реализации инициативы (чеканки монет) не требуется. В течение нескольких лет наличное обращение будут пополнять металлическими деньгами номиналом 50 шагов, которые можно использовать совместно со старыми 50 копейками для оплаты товаров/услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать "неправильные" монеты, а именно металлические деньги с дефектами. Коллекционеры готовы заплатить за бракованные копейки большие деньги, однако необходимо разбираться в штампах.

Также мы писали, какие монеты украинцам стоит продать в ближайшее время. Национальный банк вывел из наличного обращения номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек. Плюс начался процесс вывода из употребления 10 копеек.