Монети номіналом 10 копійок — які штампи можна дорого продати у 2026

Національний банк України почав поступове виведення 10 копійок з обігу, вже припинивши їх карбування та підкріплення кас. Деякі старі монети слід продати найближчим часом для додаткового заробітку, а решту бажано обміняти на інші номінали чи паперові гроші.

Які 10 копійок дорого коштують

Оскільки це обігові монети, то більшість екземплярів коштують не дорожче свого номіналу. Однак серед них можна знайти цінні вироби, за якими полюють нумізмати, аби долучити до власної колекції.

Варто виділити рідкісний різновид 1.14Гам — за даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", він коштує від 10 000 до 13 000 грн у середньому. Відповідно до каталогу ІТК, ця копійка зустрічається в обігу рідше ніж одна на 30 000 штук. Знайти її легко по особливостям аверсу:

середній зуб тризуба з потовщенням зверху;

одиниця дати з хвостиком;

верх букв Ї та Н прямий, низ у буквах загнутий.

10 копійок 1992 року, штамп 1.14Гам. Фото: Монети-ягідки

Ще один дорогий штамп — 3.12ДАм. Його називають "шестиягідником" через відповідну кількість ягід у гронах №3 та №6. Інші характерні ознаки включають товстий середній зуб тризуба, вузький проріз шостого зерна у другому колосі та гурт із дрібною насічкою. Ціна коливається у межах 6 000-8 000 грн.

10 копійок 1992 року, штамп 3.12ДАм. Фото: Монети-ягідки

Дуже схожий різновид — 3.11ДАм. Він має майже аналогічні особливості дизайну, окрім однієї ознаки: широкий проріз шостого зерна у другому колосі. Навіть середня вартість монети не поступається попередньому штампу — від 6 000 до 9 000 грн.

Що буде з монетами по 10 копійок

НБУ оголосив про припинення карбування нових екземплярів з 1 жовтня 2025 року. Регулятор ухвалив рішення почати поступове вилучення монет із готівкового обігу, зокрема вже скасував підкріплення ними кас фінансових установ. Так само банки більше не видають клієнтам 10 копійок за всіма видами операцій.

"Монети номіналом 10 копійок і далі виконуватимуть функцію засобу платежу в торговельній мережі та сфері послуг: у разі наявності в покупця 10 копійок він зможе ними розраховуватися", — зазначили в НБУ.

В Україні вже повністю втратили свою платоспроможність монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Їх можна обміняти на гривні в одному з уповноважених банківських установ (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) або продати колекціонерам.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явилися монети з діамантом — Національний банк випустив пам’ятний виріб зі срібла під назвою "Дух Різдва". Продаж розпочнеться у січні 2026 року в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Також ми писали, скільки шагів коштуватиме 1 гривня. У 2026 році НБУ може підкріпити готівковий обіг монетами номіналом 50 шагів, адже ВРУ ухвалила законопроєкт про перейменування копійок у першому читанні.