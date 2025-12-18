Шаги замість копійок — яким буде номінал монет і що зміниться для українців

Українські монети різних номіналів. Фото: УНІАН

У четвер, 18 грудня 2025 року, народні депутати підтримали за основу законопроєкт №14093, яким пропонується ввести в обіг нові українські монети — шаги. Точніше, вони замінять собою копійки, що залишаться в готівковому вжитку, але більше не карбуватимуться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про номінальну вартість одного шагу.

Реклама

Читайте також:

Шаги замість копійок

Законопроєкт №14093, опублікований на офіційному сайті Верховної Ради, підтримали в першому читанні. Згідно з текстом документу, співвідношення між розмінною монетою "копійка" та шагом буде дорівнювати 1:1. Іншими словами, номінальна вартість не зміниться, просто відбудеться перейменування.

Грошова українська одиниця (одна гривня), яка станом на 2025 рік відповідає еквіваленту 100 копійок, після набуття чинності закону дорівнюватиме 100 шагам. За такий крок віддали голоси 264 народні депутати, підтримавши завершення грошової реформи 1996 року.

До речі, Верховна Рада призначила ще одне пленарне засідання на 27 грудня, аби прийняти законопроєкт у цілому та не відкладати фінальне голосування на 2026 рік. Оскільки закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, не виключено, що реалізація ініціативи відбудеться вже скоро.

Що означає поява шагів

Для українців мало що зміниться. Національний банк планує карбувати протягом наступних кількох років монети номіналом 50 шагів, що буде еквівалентом нинішніх 50 копійок. Вартість залишиться аналогічною, просто на реверсі з’явиться інше слово.

І копійки, випущені донині, і шаги перебуватимуть в обігу одночасно. Наші громадяни зможуть розраховуватися за товари/послуги обома варіантами розмінної монети. Додаткових витрат це нововведення не потребує, за твердженням регулятора.

За словами народного депутата Ярослава Железняка в Telegram, українські металеві гроші, незалежно від назви, скоро можуть взагалі зникнути. Цьому сприятимуть швидкі темпи інфляції та девальвація національної валюти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні продають "неправильні" монети, тобто металеві гроші з дефектами. Колекціонери полюють за копійками, які мають виробничий брак, і готові заплатити за них тисячі гривень.

Також ми писали, що українцям варто найближчим часом позбутися монет, які вивели з обігу. Національний банк обмінює вироби номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Ці гроші вже не можна використати.