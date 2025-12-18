Шаги вместо копеек — каким будет номинал монет и что изменится для украинцев

Украинские монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

В четверг, 18 декабря 2025 года, народные депутаты поддержали за основу законопроект №14093, которым предлагается ввести в обращение новые украинские монеты — шаги. Точнее, они заменят собой копейки, которые останутся в наличном употреблении, но больше не будут чеканиться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать о номинальной стоимости одного шага.

Шаги вместо копеек

Законопроект №14093, опубликованный на официальном сайте Верховной Рады, поддержали в первом чтении. Согласно тексту документа, соотношение между разменной монетой "копейка" и шагом будет равняться 1:1. Иными словами, номинальная стоимость не изменится, просто произойдет переименование.

Денежная украинская единица (одна гривна), которая по состоянию на 2025 год соответствует эквиваленту 100 копеек, после вступления в силу закона будет равна 100 шагам. За это отдали голоса 264 народных депутата, поддержав завершение денежной реформы 1996 года.

Кстати, Верховная Рада назначила еще одно пленарное заседание на 27 декабря, дабы принять законопроект в целом и не откладывать финальное голосование на 2026 год. Поскольку закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, не исключено, что реализация инициативы состоится уже скоро.

Что означает появление шагов

Для украинцев мало что изменится. Национальный банк планирует чеканить в течение следующих нескольких лет монеты номиналом 50 шагов, что будет эквивалентом нынешних 50 копеек. Стоимость останется аналогичной, просто на реверсе появится другое слово.

И копейки, выпущенные по сей день, и шаги будут находиться в обращении одновременно. Наши граждане смогут рассчитываться за товары/услуги обоими вариантами разменной монеты. Дополнительных затрат это нововведение не потребует, по утверждению регулятора.

По словам народного депутата Ярослава Железняка в Telegram, украинские металлические деньги, независимо от названия, скоро могут вообще исчезнуть. Этому будут способствовать быстрые темпы инфляции и девальвация национальной валюты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине продают "неправильные" монеты, то есть металлические деньги с дефектами. Коллекционеры охотятся за копейками, имеющими производственный брак, и готовы заплатить за них тысячи гривен.

Также мы писали, что украинцам стоит в ближайшее время избавиться от монет, которые вывели из обращения. Национальный банк обменивает изделия номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Эти деньги уже нельзя использовать.