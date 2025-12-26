Монеты номиналом 10 копеек — какие штампы можно дорого продать в 2026

Монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины начал постепенный вывод 10 копеек из обращения, уже прекратив их чеканку и подкрепление касс. Некоторые старые монеты следует продать в ближайшее время для дополнительного заработка, а остальные желательно обменять на другие номиналы или бумажные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие 10-копеечные монеты коллекционеры готовы заплатить немалые суммы.

Реклама

Читайте также:

Какие 10 копеек дорого стоят

Поскольку это оборотные монеты, то большинство экземпляров стоят не дороже своего номинала. Однако среди них можно найти ценные изделия, за которыми охотятся нумизматы, чтобы приобщить к собственной коллекции.

Стоит выделить редкую разновидность 1.14Гам — по данным специализированного портала "Монеты-ягодки", она стоит от 10 000 до 13 000 грн в среднем. Согласно каталогу ИТК, эта копейка встречается в обращении реже чем одна на 30 000 штук. Найти ее легко по особенностям аверса:

средний зуб трезубца с утолщением сверху;

единица даты с хвостиком;

верх букв Ї и Н прямой, низ у букв загнут.

10 копеек 1992 года, штамп 1.14Гам. Фото: Монеты-ягодки

Еще один дорогой штамп — 3.12ДАм. Его называют "шестиягодником" из-за соответствующего количества ягод в гроздьях №3 и №6. Другие характерные признаки включают толстый средний зуб трезубца, узкую прорезь шестого зерна во втором колосе и гурт с мелкой насечкой. Цена колеблется в пределах 6 000-8 000 грн.

10 копеек 1992 года, штамп 3.12ДАм. Фото: Монеты-ягодки

Очень похожая разновидность — 3.11ДАм. Она имеет почти аналогичные особенности дизайна, кроме одного признака: широкая прорезь шестого зерна во втором колосе. Даже средняя стоимость монеты не уступает предыдущему штампу — от 6 000 до 9 000 грн.

Что будет с монетами по 10 копеек

НБУ объявил о прекращении чеканки новых экземпляров с 1 октября 2025 года. Регулятор принял решение начать постепенное изъятие монет из наличного обращения, в частности уже отменил подкрепление ими касс финансовых учреждений. Так же банки больше не выдают клиентам 10 копеек по всем видам операций.

"Монеты номиналом 10 копеек и дальше будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг: при наличии у покупателя 10 копеек он сможет ими рассчитываться", — отметили в НБУ.

В Украине уже полностью потеряли свою платежеспособность монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Их можно обменять на гривны в одном из уполномоченных банковских учреждений (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) или продать коллекционерам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появились монеты с бриллиантом — Национальный банк выпустил памятное изделие из серебра под названием "Дух Рождества". Продажа начнется в январе 2026 года в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ.

Также мы писали, сколько шагов будет стоить 1 гривна. В 2026 году НБУ может подкрепить наличный оборот монетами номиналом 50 шагов, ведь ВРУ приняла законопроект о переименовании копеек в первом чтении.