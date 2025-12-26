Видео
Главная Экономика Украинцы могут дорого продать монеты по 10 копеек — какие именно

Украинцы могут дорого продать монеты по 10 копеек — какие именно

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 09:10
Монеты номиналом 10 копеек — какие штампы можно дорого продать в 2026
Монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины начал постепенный вывод 10 копеек из обращения, уже прекратив их чеканку и подкрепление касс. Некоторые старые монеты следует продать в ближайшее время для дополнительного заработка, а остальные желательно обменять на другие номиналы или бумажные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие 10-копеечные монеты коллекционеры готовы заплатить немалые суммы.

Какие 10 копеек дорого стоят

Поскольку это оборотные монеты, то большинство экземпляров стоят не дороже своего номинала. Однако среди них можно найти ценные изделия, за которыми охотятся нумизматы, чтобы приобщить к собственной коллекции.

Стоит выделить редкую разновидность 1.14Гам — по данным специализированного портала "Монеты-ягодки", она стоит от 10 000 до 13 000 грн в среднем. Согласно каталогу ИТК, эта копейка встречается в обращении реже чем одна на 30 000 штук. Найти ее легко по особенностям аверса:

  • средний зуб трезубца с утолщением сверху;
  • единица даты с хвостиком;
  • верх букв Ї и Н прямой, низ у букв загнут.
Украинцы могут дорого продать монеты по 10 копеек — какие именно - фото 1
10 копеек 1992 года, штамп 1.14Гам. Фото: Монеты-ягодки

Еще один дорогой штамп — 3.12ДАм. Его называют "шестиягодником" из-за соответствующего количества ягод в гроздьях №3 и №6. Другие характерные признаки включают толстый средний зуб трезубца, узкую прорезь шестого зерна во втором колосе и гурт с мелкой насечкой. Цена колеблется в пределах 6 000-8 000 грн.

Украинцы могут дорого продать монеты по 10 копеек — какие именно - фото 2
10 копеек 1992 года, штамп 3.12ДАм. Фото: Монеты-ягодки

Очень похожая разновидность — 3.11ДАм. Она имеет почти аналогичные особенности дизайна, кроме одного признака: широкая прорезь шестого зерна во втором колосе. Даже средняя стоимость монеты не уступает предыдущему штампу — от 6 000 до 9 000 грн.

Что будет с монетами по 10 копеек

НБУ объявил о прекращении чеканки новых экземпляров с 1 октября 2025 года. Регулятор принял решение начать постепенное изъятие монет из наличного обращения, в частности уже отменил подкрепление ими касс финансовых учреждений. Так же банки больше не выдают клиентам 10 копеек по всем видам операций.

"Монеты номиналом 10 копеек и дальше будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг: при наличии у покупателя 10 копеек он сможет ими рассчитываться", — отметили в НБУ.

В Украине уже полностью потеряли свою платежеспособность монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Их можно обменять на гривны в одном из уполномоченных банковских учреждений (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) или продать коллекционерам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появились монеты с бриллиантом — Национальный банк выпустил памятное изделие из серебра под названием "Дух Рождества". Продажа начнется в январе 2026 года в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ.

Также мы писали, сколько шагов будет стоить 1 гривна. В 2026 году НБУ может подкрепить наличный оборот монетами номиналом 50 шагов, ведь ВРУ приняла законопроект о переименовании копеек в первом чтении.

деньги монеты продажа коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
