Продажа лома в Украине — что нельзя сдать и какие штрафы за нарушение в 2026

Многие украинцы, ища способы дополнительного заработка, выбирают торговлю ломом. В домашних условиях можно найти немало конструкций с содержанием дорогих цветных металлов. Однако далеко не все изделия разрешается продавать для повторной переработки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что запрещено сдавать на лом в Украине.

Какой лом украинцы не смогут продать

Если дома поломалась бытовая техника, например, телевизор или холодильник, ее можно сдать в пункт приема лома и заработать дополнительные деньги. Однако существует список металлических конструкций, точнее, категорий изделий, которые точно не примет ни одно предприятие. В этот перечень входят:

боеприпасы и взрывоопасные предметы;

закрытые герметичные резервуары с неизвестным содержимым;

материалы и конструкции, выделяющие токсины;

изделия с повышенным радиационным фоном;

предметы исторической и культурной ценности;

радиаторы с неизвестным наполнением;

железнодорожная инфраструктура (рельсы);

памятники, именные таблички с кладбищ, мемориальные плиты;

вещи коммунальной собственности (канализационные люки, решетки и т.д.);

имущество, принадлежащее другим людям.

Обычные бытовые приборы, мебельная фурнитура, инструменты — такие изделия принимают на лом без ограничений. А с продажей транспортного средства и его компонентов могут возникнуть проблемы, поскольку нужно доказать право собственности на автомобиль.

Как наказывают нарушителей в Украине

Чтобы покупать лом, необходимо иметь специальную лицензию и регистрацию субъекта хозяйствования. Если предприятие осуществляет заготовку металлов или занимается его переработкой без соблюдения требований законодательства (например, в нелегальном пункте приема), ему грозит ответственность по статье 213 Уголовного кодекса:

штраф от 25 000 до 34 000 грн;

или исправительные работы на срок до 2 лет;

или пробационный надзор до 2 лет;

или ограничение свободы до 2 лет.

Статья 164-10 Кодекса об административных правонарушениях установила ответственность за несоблюдение законодательства, регулирующего осуществление заготовки лома и операций с металлами. Гражданам грозит штраф от 8 500 до 17 000 грн, а повторное привлечение карается санкцией в размере 17 000-51 000 грн с конфискацией изделий и денег.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не стоит выбрасывать старые бытовые приборы на свалку, поскольку их можно выгодно сдать на лом. Это касается стиральных машин, телевизоров, холодильников, кондиционеров и т.д.

Также мы писали, сколько украинцы могли заработать на ломе меди и почему спрос на этот цветной металл находится на стабильно высоком уровне. Средняя цена за килограмм лома — от 300 до 330 грн в 2025 году.