Продаж брухту в Україні — що не можна здати та які штрафи за порушення у 2026

Чимало українців, шукаючи способи додаткового заробітку, обирають торгівлю брухтом. У домашніх умовах можна знайти багато конструкцій зі вмістом дорогих кольорових металів. Однак далеко не всі вироби дозволяється продавати для повторного перероблення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що заборонено здавати на брухт в Україні.

Який брухт українці не зможуть продати

Якщо вдома поламалася побутова техніка, наприклад, телевізор або холодильник, її можна здати в пункт прийому брухту і заробити додаткові гроші. Проте існує список металевих конструкцій, точніше, категорій виробів, які точно не прийме жодне підприємство. До цього переліку входять:

боєприпаси і вибухонебезпечні предмети;

закриті герметичні резервуари з невідомим вмістом;

матеріали та конструкції, що виділяють токсини;

вироби з підвищеним радіаційним фоном;

предмети історичної та культурної цінності;

радіатори з невідомим наповненням;

залізнична інфраструктура (рейки);

пам’ятники, іменні таблички з кладовищ, меморіальні плити;

речі комунальної власності (каналізаційні люки, решітки тощо);

майно, що належить іншим людям.

Звичайні побутові прилади, меблева фурнітура, інструменти — такі вироби приймають на брухт без обмежень. А з продажем транспортного засобу і його компонентів можуть виникнути проблеми, бо потрібно довести право власності на автомобіль.

Як карають порушників в Україні

Щоб купувати брухт, необхідно мати спеціальну ліцензію і реєстрацію суб’єкта господарювання. Якщо підприємство здійснює заготівлю металів або займається його переробленням без дотримання вимог законодавства (наприклад, у нелегальному пункті прийому), йому загрожує відповідальність за статтею 213 Кримінального кодексу:

штраф від 25 000 до 34 000 грн;

або виправні роботи на строк до 2 років;

або пробаційний нагляд до 2 років;

або обмеження волі до 2 років.

Стаття 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення встановила відповідальність за недотримання законодавства, що регулює здійснення заготівлі брухту та операцій з металами. Громадянам загрожує штраф від 8 500 до 17 000 грн, а повторне притягнення карається санкцією в розмірі 17 000-51 000 грн із конфіскацією виробів і коштів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не варто викидати старі побутові прилади на звалище, оскільки їх можна вигідно здати на брухт. Це стосується пральних машин, телевізорів, холодильників, кондиціонерів тощо.

Також ми писали, скільки українці могли заробити на брухті міді та чому попит на цей кольоровий метал перебуває на стабільно високому рівні. Середня ціна за кілограм брухту — від 300 до 330 грн у 2025 році.