Продаж брухту в Україні — за які порушення загрожує суворе покарання у 2026 році

В пошуках додаткового заробітку українці часто зупиняють вибір на продажі брухту чорних і кольорових металів. Однак варто розуміти, що деякі порушення тягнуть за собою суворі покарання у вигляді адміністративних штрафів і навіть обмеження волі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які операції з брухтом можуть покарати у 2026 році.

Покарання через брухт в Україні

Відповідальність за недотримання законодавства чекає як продавців металів, так і покупців. Тобто суб’єктів господарювання, які займаються заготівлею брухту і/або його повторним переробленням.

Очевидно, на здійснення такої діяльності треба мати відповідну ліцензію. Якщо підприємство працює нелегально, то за статтею 213 Кримінального кодексу йому загрожує:

штраф від 25 000 до 34 000 грн;

або виправні роботи строком до 2 років;

або пробаційний нагляд до 2 років;

або обмеження волі до 2 років.

Також існує стаття 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає фінансові санкції за порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки брухту. Доведеться заплатити від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8 500-17 000 грн.

В разі повторного недотримання вимог протягом року загрожує штраф від 17 000 до 51 000 грн плюс конфіскація коштів, отриманих від здійснення неправомірної діяльності.

Який брухт заборонено здавати

Більшість металевих конструкцій можна продавати без обмежень, однак існує перелік виробів, які не купить жодне підприємство. Йдеться про:

боєприпаси і вибухонебезпечні предмети;

закриті герметичні резервуари;

токсичні матеріали;

вироби з підвищеним радіаційним фоном;

предмети історичної та культурної цінності;

радіатори з невідомим наповненням;

залізничну інфраструктуру (рейки);

пам’ятники, іменні таблички, меморіальні плити;

каналізаційні люки, решітки;

чуже приватне майно.

Ніхто не забороняє продавати стару побутову техніку, що зламалася або застаріла і не годиться для ремонту чи подальшого використання. Так само можна здавати на повторне перероблення меблеву фурнітуру, сантехнічні вироби, монети, музичні та робочі інструменти тощо.

Що ще варто знати українцям

