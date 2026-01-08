Дитячі іграшки на OLX — який раритет можна продати і заробити шалені гроші (фото)

Колекційна іграшка. Фото: OLX

Українці можуть монетизувати раритет, продаючи на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах колекційні дитячі іграшки. Деякі вироби — як сучасні, так і часів СРСР — здатні принести власникам чималі кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які іграшки дорого продають на OLX.

Цінні дитячі іграшки на OLX

Українці опублікували багато оголошень на спеціалізованому порталі про продаж колекційних дитячих іграшок. Ціни деяких лотів можуть здивувати користувачів сервісу. Наприклад, за фігурки персонажів із серії фільмів "Гаррі Поттер" власник просить 50 000 грн.

Фігурки з "Гаррі Поттера" за 50 000 грн. Фото: скриншот

Загалом оголошень, пов’язаних зі знаменитими фільмами про хлопчика-чарівника, достатньо. Серед дорогих і рідкісних іграшок на OLX — ексклюзивна фігурка Гаррі Поттера (модель VT401-K) з Kinder Joy, виготовлена в насиченому золотому кольорі. Її дуже важко знайти, що робить виріб максимально бажаним для фанів. Ціна — 42 000 грн.

Фігурка "золотого" Гаррі Поттера за 42 000 грн. Фото: скриншот

Не обійшлося без Labubu. Цей бренд колекційних плюшевих іграшок сколихнув індустрію у 2025 році. Дорослі та діти хотіли мати оригінального монстрика, однак через високу вартість багатьом доводилося купувати якісні підробки. На OLX з’явився рідкісний лот — Pop Mart Labubu The Monsters Catch Me If You Like Me Secret Edition Figure. Його ціна становить 48 000 грн.

Оригінальний Labubu за 48 000 грн. Фото: скриншот

Як не дивно, доволі дорого коштують іграшки часів СРСР. "Легендарного" помаранчевого ведмедя 1955 року, виготовленого з тирси, продають за 42 000 грн. А паровоз Л-02, створений по конкретному екземпляру радянського вантажного паровоза серії Л, обійдеться поціновувачам раритету в 40 000 грн.

Ведмідь із тирси за 42 000 грн. Фото: скриншот

Серед інших шалено дорогих лотів — Tamagotchi з 90-х років минулого століття за 48 250 грн, радіокерована машинка Traxxas Sledge Belted за 42 999 грн, ліцензійні фігурки Базза Лайтера і Вуді з "Історії іграшок" за 39 000 грн, навіть вінтажні Дід Мороз зі Снігуркою 1965 року виготовлення за 31 000 грн.

