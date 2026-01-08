Детские игрушки на OLX — какой раритет можно продать и заработать большие деньги (фото)

Коллекционная игрушка. Фото: OLX

Украинцы могут монетизировать раритет, продавая на специализированных порталах и онлайн-аукционах коллекционные детские игрушки. Некоторые изделия — как современные, так и времен СССР — способны принести владельцам немалые деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие игрушки дорого продают на OLX.

Ценные детские игрушки на OLX

Украинцы опубликовали много объявлений на специализированном портале о продаже коллекционных детских игрушек. Цены некоторых лотов могут удивить пользователей сервиса. Например, за фигурки персонажей из серии фильмов "Гарри Поттер" владелец просит 50 000 грн.

Фигурки из "Гарри Поттера" за 50 000 грн. Фото: скриншот

В целом объявлений, связанных со знаменитыми фильмами о мальчике-волшебнике, достаточно. Среди дорогих и редких игрушек на OLX — эксклюзивная фигурка Гарри Поттера (модель VT401-K) из Kinder Joy, изготовленная в насыщенном золотом цвете. Ее очень трудно найти, что делает изделие максимально желанным для фанатов. Цена — 42 000 грн.

Фигурка "золотого" Гарри Поттера за 42 000 грн. Фото: скриншот

Не обошлось без Labubu. Этот бренд коллекционных плюшевых игрушек всколыхнул индустрию в 2025 году. Взрослые и дети хотели иметь оригинального монстрика, однако из-за высокой стоимости многим приходилось покупать качественные подделки. На OLX появился редкий лот — Pop Mart Labubu The Monsters Catch Me If You Like Me Secret Edition Figure. Его цена составляет 48 000 грн.

Оригинальный Labubu за 48 000 грн. Фото: скриншот

Как ни странно, довольно дорого стоят игрушки времен СССР. "Легендарного" оранжевого медведя 1955 года, изготовленного из опилок, продают за 42 000 грн. А паровоз Л-02, созданный по конкретному экземпляру советского грузового паровоза серии Л, обойдется ценителям раритета в 40 000 грн.

Медведь из опилок за 42 000 грн. Фото: скриншот

Среди других безумно дорогих лотов — Tamagotchi из 90-х годов прошлого века за 48 250 грн, радиоуправляемая машинка Traxxas Sledge Belted за 42 999 грн, лицензионные фигурки Базза Лайтера и Вуди из "Истории игрушек" за 39 000 грн, даже винтажные Дед Мороз со Снегурочкой 1965 года изготовления за 31 000 грн.

