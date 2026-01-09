Продажа лома в Украине — за какие нарушения грозит суровое наказание в 2026 году

Лом металлов. Фото: Pexels

В поисках дополнительного заработка украинцы часто останавливают выбор на продаже лома черных и цветных металлов. Однако стоит понимать, что некоторые нарушения влекут за собой суровые наказания в виде административных штрафов и даже ограничения свободы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие операции с ломом могут наказать в 2026 году.

Наказание за лом в Украине

Ответственность за несоблюдение законодательства ждет как продавцов металлов, так и покупателей. То есть субъектов хозяйствования, которые занимаются заготовкой лома и/или его повторной переработкой.

Очевидно, на осуществление такой деятельности надо иметь соответствующую лицензию. Если предприятие работает нелегально, то по статье 213 Уголовного кодекса ему грозит:

штраф от 25 000 до 34 000 грн;

или исправительные работы сроком до 2 лет;

или пробационный надзор до 2 лет;

или ограничение свободы до 2 лет.

Также существует статья 164-10 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает финансовые санкции за нарушение законодательства, регулирующего осуществление заготовки, переработки и металлургической переработки лома. Придется заплатить от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500-17 000 грн.

В случае повторного несоблюдения требований в течение года грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн плюс конфискация средств, полученных от осуществления неправомерной деятельности.

Какой лом запрещено сдавать

Большинство металлических конструкций можно продавать без ограничений, однако существует перечень изделий, которые не купит ни одно предприятие. Речь идет о:

боеприпасах и взрывоопасных предметах;

закрытых герметичных резервуарах;

токсичных материалах;

изделиях с повышенным радиационным фоном;

предметах исторической и культурной ценности;

радиаторах с неизвестным наполнением;

железнодорожной инфраструктуре (рельсы);

памятниках, именных табличках, мемориальных плитах;

канализационных люках, решетках;

чужом частном имуществе.

Никто не запрещает продавать старую бытовую технику, которая сломалась или устарела и не годится для ремонта или дальнейшего использования. Также можно сдавать на повторную переработку мебельную фурнитуру, сантехнические изделия, монеты, музыкальные и рабочие инструменты и тому подобное.

Что еще стоит знать украинцам

