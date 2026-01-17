Цены на черный лом в январе 2026 — сколько украинцы могут заработать на металлах

Лом черных металлов. Фото: Pixabay

Украинцы могут заработать дополнительные деньги на продаже металлов. Пункты приема лома функционируют по всей территории государства и покупают у населения лом. Возникает вопрос, сколько стоит чермет по состоянию на январь 2026 года и где его найти в домашних условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на лом черных металлов в Украине.

Цены на чермет в январе 2026

К категории черных металлов в первую очередь относится железо и его сплавы. Продажа лома для повторной переработки — это не только способ дополнительного заработка, но и важная часть сохранения экологии.

Во-первых, расплавление чермета позволяет использовать его еще раз, благодаря чему уменьшается потребность в добыче руды. Во-вторых, это востребованное сырье для металлургической промышленности, поэтому спрос всегда высокий, даже когда отрасль переживает не лучшие времена.

Правда, цены на лом не могут сравниться с медью, латунью, алюминием и другими цветными металлами. Стоимость в Украине доходит до нескольких гривен за килограмм и может снижаться или увеличиваться в зависимости от качества сырья.

Мы промониторили сайты предприятий, которые занимаются закупкой чермета, и узнали актуальные цены по состоянию на середину января 2026 года. Результат в разных областях оказался таким:

Киевская область — до 6 грн/кг;

Запорожская область — до 5,5 грн/кг;

Винницкая область — до 5 грн/кг;

Львовская область — от 4,5 грн/кг;

Днепропетровская область — до 5 грн/кг;

Одесская область — до 4,5 грн/кг;

Сумская область — до 5,2 грн/кг;

Харьковская область — до 5 грн/кг.

Цены на лом металлов в Украине. Фото: скриншот

Где найти чермет дома

Чтобы заработать достойную сумму, необходимо накопить большой объем лома. Однако возникает вопрос, где найти черные металлы в домашних условиях? Поскольку искать надо железо, сталь и чугун, то для продажи подойдет арматура, металлические балки/трубы, старые автомобильные детали, даже отходы производства.

Сдать на повторную переработку можно неработающую бытовую технику, в частности телевизор, холодильник, кондиционер, кухонные электрические принадлежности и тому подобное. За такие изделия заплатят больше, если сначала извлечь цветные металлы, например, медь.

Найти чермет несложно, особенно если возле дома стоит сарай или гараж, где точно хранят всякий хлам, который жалко выбросить. Конечно, собирать сырье на чужой частной территории недопустимо, ведь такие действия квалифицируют как кражу.

