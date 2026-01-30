Продажа запрещенного лома — что украинцы не смогут сдать в феврале 2026

Старая батарея на свалке. Фото: Pixabay

Украинцы могут получить дополнительный доход, сдав чермет или цветные металлы. Однако не все конструкции можно продать на повторную переработку. Предприятия не принимают изделия коммунальной собственности или опасные предметы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие металлические конструкции не получится сдать украинцам в феврале 2026 года.

Какой металл не принимают на лом

Стоимость некоторых цветных металлов доходит до нескольких сотен гривен за килограмм, поэтому неудивительно, что наши граждане активно накапливают лом и сдают на переработку. Однако далеко не все изделия можно продать: если они принадлежат другим людям или угрожают жизни/здоровью, то не подходят для повторного использования.

Согласно информации на официальном сайте предприятия, которое занимается приемом лома, в Украине запрещено сдавать:

конструкции с повышенным уровнем радиации или токсичности;

закрытые герметичные резервуары с неизвестным содержимым;

боеприпасы и взрывоопасные предметы;

радиаторы с неклассифицированной жидкостью;

имущество чужой частной собственности;

элементы железнодорожной инфраструктуры;

надгробия и мемориальные плиты;

предметы исторической/культурной ценности;

изделия коммунальной собственности (люки, решетки).

По статье 164-10 Кодекса об административных правонарушениях, в случае несоблюдения норм законодательства, регулирующего заготовку и металлургическую переработку лома, грозит ответственность в виде штрафа — от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500-17 000 грн.

Повторное нарушение в течение года влечет санкцию от 17 000 до 51 000 грн с конфискацией средств. Иными словами, проблемы из-за покупки запрещенного лома грозят именно предпринимателям, а не клиентам. Поэтому компании тщательно следят за выполнением требований и не принимают металлические конструкции.

Какой цветной металл самый дорогой

Для получения максимальной прибыли, украинцам нужно сдавать лом меди. Этот цветной металл стоил в среднем 360 грн/кг по состоянию на середину января 2026 года. Цены варьируются в зависимости от места продажи, состояния конструкций, объема и других факторов.

Найти металл достаточно легко в домашних условиях. Например, медь содержится в бытовой технике: в телевизоре, холодильнике, кондиционере, стиральной машине и тому подобное. Если есть старое неработающее транспортное средство, его тоже можно выгодно сдать на повторную переработку.

Напомним, украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая недешевые цветные металлы в 2026 году. В частности алюминий стоит от 70 до 100 грн/кг. Лом довольно легко найти в домашних условиях.

Также мы писали, на каких игрушках можно заработать бешеные деньги. Коллекционеры готовы заплатить немалые суммы за фигурки персонажей, старые модельки автомобилей, популярного в 2026 году Labubu и прочее.