Главная Экономика Дорогой лом — какой цветной металл принесет заработок в 2026

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 11:35
Цены на лом в 2026 — на каком металле можно обогатиться, если не откладывать
Лом металла. Фото: Pixabay

Многие украинцы занимаются продажей лома для получения дополнительного заработка. Кто-то выбирает чермет, а кому-то нравится накапливать цветные металлы, например, алюминий. Цены за килограмм могут приятно удивить наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом алюминия в начале 2026 года.

Цены на лом алюминия в Украине

Этот цветной металл считается одним из самых ценных и довольно популярных видов вторичного сырья. Спрос на алюминий удерживается на высоком уровне благодаря качественным характеристикам: легкости, сохранению свойств при повторной переработке, не подверженности коррозии и т.д.

Пункты приема по всей Украине покупают разные виды лома. Больше всего ценится, очевидно, чистый алюминий. Его получают из пищевой фольги, электротехнических шин, листов без краски и других предметов. Также выделяют алюминиевые сплавы, литой металл и бытовое сырье.

Что касается цен, то они традиционно снижаются зимой и растут весной. Мы промониторили сайты нескольких предприятий, которые занимаются покупкой лома, и узнали актуальную стоимость килограмма алюминия. Результат на конец января 2026 года оказался таким:

  • Киевская область — до 80 грн/кг;
  • Запорожская область — до 104 грн/кг;
  • Винницкая область — до 92 грн/кг;
  • Львовская область — до 70 грн/кг;
  • Днепропетровская область — до 86 грн/кг;
  • Одесская область — до 95 грн/кг;
  • Сумская область — до 94 грн/кг;
  • Харьковская область — до 92 грн/кг.
Дорогой лом — какой цветной металл принесет заработок в 2026 - фото 1
Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот

Что можно сдать на лом в 2026

Возникает вопрос, где найти лом алюминия, дабы заработать немного денег в 2026 году. Источников этого цветного металла немало в быту. В частности он содержится в кухонной посуде, карнизах, оконных профилях, старых люстрах и даже домашней технике (кондиционеры, стиральные машины и т.д.).

Альтернативный вариант — разобрать автомобиль, который больше не может выехать на дорогу. Алюминий присутствует в дисках, деталях двигателя, радиаторе и кронштейнах. Если нет старого транспортного средства под рукой, можно найти обрезки профилей или похожие конструкции на строительной площадке.

Напомним, украинцев могут наказать за лом в 2026 году. За прием металлов без соответствующей лицензии грозит штраф от 25 000 до 34 000 грн, исправительные работы на 2 года, пробационный надзор или ограничение свободы.

Также мы писали, на каких детских игрушках украинцы могут немало заработать. На портале OLX публикуют объявления о продаже коллекционных фигурок, тамагочи, даже изделий времен СССР за тысячи гривен.

цены металлолом вторсырье алюминий металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
