Ціни на брухт у 2026 — на якому металі можна збагатитися, якщо не відкладати

Брухт металу. Фото: Pixabay

Чимало українців займаються продажем брухту для отримання додаткового заробітку. Хтось обирає чормет, а комусь подобається накопичувати кольорові метали, наприклад, алюміній. Ціни за кілограм можуть приємно здивувати наших громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт алюмінію на початку 2026 року.

Ціни на брухт алюмінію в Україні

Цей кольоровий метал вважається одним із найцінніших і доволі популярних видів вторинної сировини. Попит на алюміній втримується на високому рівні завдяки якісним характеристикам: легкості, збереженню властивостей при повторній переробці, не піддатливості до корозії тощо.

Пункти прийому по всій Україні купують різні види брухту. Найбільше цінується, очевидно, чистий алюміній. Його дістають з харчової фольги, електротехнічних шин, листів без фарби та інших предметів. Також виділяють алюмінієві сплави, литий метал і побутову сировину.

Що стосується цін, то вони традиційно знижуються взимку і зростають весною. Ми промоніторили сайти кількох підприємств, які займаються купівлею брухту, і дізналися актуальну вартість кілограма алюмінію. Результат наприкінці січня 2026 року виявився таким:

Київська область — до 80 грн/кг;

Запорізька область — до 104 грн/кг;

Вінницька область — до 92 грн/кг;

Львівська область — до 70 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 86 грн/кг;

Одеська область — до 95 грн/кг;

Сумська область — до 94 грн/кг;

Харківська область — до 92 грн/кг.

Ціни на брухт алюмінію в Україні. Фото: скриншот

Що можна здати на брухт у 2026

Постає питання, де знайти брухт алюмінію, аби заробити трохи грошей у 2026 році. Джерел цього кольорового металу немало в побуті. Зокрема він міститься у кухонному посуді, карнизах, віконних профілях, старих люстрах і навіть домашній техніці (кондиціонери, пральні машини тощо).

Альтернативний варіант — розібрати автомобіль, який більше не може виїхати на дорогу. Алюміній присутній в дисках, деталях двигуна, радіаторі та кронштейнах. Якщо немає старого транспортного засобу під рукою, можна знайти обрізки профілів або схожі конструкції на будівельному майданчику.

Нагадаємо, українців можуть покарати через брухт у 2026 році. За прийом металів без відповідної ліцензії загрожує штраф від 25 000 до 34 000 грн, виправні роботи на 2 роки, пробаційний нагляд чи обмеження волі.

Також ми писали, на яких дитячих іграшках українці можуть чимало заробити. На порталі OLX публікують оголошення про продаж колекційних фігурок, тамагочі, навіть виробів часів СРСР за тисячі гривень.