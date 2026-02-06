Цены на макулатуру в Украине — сколько можно заработать на книгах и газетах в 2026

Стопки макулатуры. Фото: Pixabay

Украинцы знают, что могут выгодно продавать лом черных и цветных металлов. Но его отыскать в домашних условиях гораздо сложнее, чем обычную макулатуру — старые газеты/журналы, картонные коробки, листы A4 и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько покупают макулатуру в Украине и что выгоднее сдавать по состоянию на февраль 2026 года.

Какую макулатуру принимают на продажу

Предприятия, занимающиеся повторной переработкой, покупают у граждан различные изделия из бумаги. Например, книги, журналы, газеты, каталоги, тетради, карты, офисную бумагу, картон, даже бумажные уголки. Ответ на вопрос, что наиболее выгодно сдавать, зависит от многих факторов.

На цену влияет, во-первых, объем вторичного сырья. Очевидно, чем больше накопить макулатуры, тем солиднее будет прибыль. Во-вторых, на предприятиях обращают внимание на готовность к переработке: если бумагу предварительно надо подготовить — выбрать скрепки, отсортировать — то стоимость будет ниже.

В целом большое влияние на конечную прибыль имеет степень загрязнения, уровень влажности материала, тип сырья, внешний вид и даже формат оплаты. Как ни странно, часто безналичный расчет предполагает большую выгоду для продавца, чем в случае оплаты наличными. Однако эти нюансы стоит уточнить у покупателя.

Сколько стоит макулатура в Украине

Цены варьируются в зависимости от вида сырья. Мы промониторили официальные сайты нескольких компаний, занимающихся соответствующей деятельностью, и выяснили средние цены на макулатуру. По состоянию на начало февраля 2026 года результат такой:

архивы (А4) и книги — от 5 грн;

картон — от 4 грн;

бумажный уголок — от 3,8 грн;

бумажные шпули — от 3,8 грн;

газеты и журналы — от 3,5 грн.

Это стоимость сырья на территории Киева и области. Однако в других регионах Украины показатели почти аналогичные, разница может составлять около 50 копеек за килограмм. Например, в Харькове офисную бумагу покупают по 3,5 грн/кг, а в Одессе на книгах получится заработать от 4 грн/кг.

Очевидно, нашим гражданам гораздо выгоднее сдавать книги и журналы. Они априори стоят дороже, чем обычный картон, плюс весят больше, поэтому принесут продавцам солидную прибыль в 2026 году.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут продать некоторые металлические конструкции на повторную переработку. Компании не принимают закрытые цистерны, боеприпасы, взрывчатые предметы, изделия коммунальной собственности и т.д.

Также мы писали, что происходит с ценами на алюминий в Украине. В начале февраля 2026 года килограмм лома стоил 80 грн в среднем. Наши граждане могут его сдать и заработать дополнительные деньги.