Україна
Видео

Медь, алюминий или латунь — какой лом можно выгодно продать в марте

Медь, алюминий или латунь — какой лом можно выгодно продать в марте

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:35
Лом черных и цветных металлов — что выгодно собирать украинцам для продажи в марте
Старая техника. Фото: Pexels

Украинцы могут выгодно продать лом металлов в марте 2026 года. Для этого стоит начать накапливать конструкции заранее, поскольку это дело непростое и длительное. Возникает вопрос, на что сделать ставку и где искать нужные материалы в домашних условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие металлы можно дорого продать на повторную переработку в марте.

Читайте также:

Какие металлы можно дорого продать

Больше всего ценится цветной лом — за него платят от нескольких десятков до сотен гривен за килограмм. Хорошая новость в том, что эти металлы легко отыскать дома, поскольку многие изделия содержат дорогие компоненты.

Украинцам советуют накапливать для потенциальной продажи такой лом с цветными металлами:

  • медь — стоит в среднем 360 грн/кг, содержится в проводах, кабелях, сантехнических изделиях, монетах, бытовой технике (холодильники, телевизоры), радиаторах, посуде;
  • латунь — средняя цена доходит до 220 грн/кг, можно найти в деталях старой техники, кранах и смесителях, транспортных средствах;
  • алюминий — покупают по 80 грн/кг в среднем, содержится в автомобильных дисках, посуде, оконных рамах, проводах и профилях.

Чермет тоже можно сдать на повторную переработку, однако цена не поразит украинцев — до 5 грн/кг. Зато сталь или железо не придется долго искать: пункты приема покупают старые батареи отопления, трубы, каркасы, арматуру, корпуса транспортных средств и бытовой техники.

Что запрещено сдавать на лом

Некоторые металлические изделия предприятия не принимают. Украинцы не смогут сдать взрывоопасные и радиационно загрязненные предметы, имущество чужой или коммунальной собственности, железнодорожную инфраструктуру, надгробия с могил и памятные таблички, вещи исторической/культурной ценности, радиаторы с неизвестной жидкостью и т.д.

В случае несоблюдения законодательных норм по осуществлению заготовки и металлургической переработки лома грозит ответственность по статье 164-10 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф для предпринимателей достигает 8 500-17 000 грн, за повторное привлечение в течение года — от 17 000 до 51 000 грн.

Напомним, украинцы могут продавать не только лом для дополнительного заработка, но и макулатуру. Подойдет картон, книги, журналы, газеты, офисная бумага и тому подобное. Однако цена не впечатляет — от 3 до 5 грн/кг в среднем.

Также мы писали, выгодно ли украинцам сдавать на повторную переработку алюминий. Этот цветной металл высоко ценится за физико-химические свойства, однако его стоимость редко превышает 100 грн/кг.

Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
