Главная Экономика Этот металл принесет большой заработок в феврале — какой лом выгодно сдать

Этот металл принесет большой заработок в феврале — какой лом выгодно сдать

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:06
Цены на лом меди невозможно остановить — сколько стоит в феврале и какой доход принесет
Медные провода. Фото: кадр из видео

Многие украинцы занимаются продажей черных и цветных металлов, чтобы обеспечивать себя дополнительным заработком. Среди дорогого лома, способного принести большой доход в феврале 2026 года — медь. Она стоит несколько сотен гривен за килограмм.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом меди в Украине.

Сколько стоит лом меди в феврале

Этот цветной металл недешевый благодаря стабильно высокому спросу. Его ценят за свойства, например, податливость к повторной переработке, устойчивость к коррозии, универсальность и широкий диапазон использования.

Цены на медь зависят от пункта приема, но часто колеблются в зависимости от сезона сбыта, региона, внешнего вида лома, объема и потребности в предварительной очистке. Мы промониторили официальные сайты нескольких предприятий, занимающихся покупкой металлов, и узнали актуальную стоимость килограмма меди (на 4 февраля). Результат оказался таким:

  • Киевская область — от 300 до 390 грн;
  • Запорожская область — от 398 до 450 грн;
  • Винницкая область — от 225 до 380 грн;
  • Львовская область — от 350 до 390 грн;
  • Днепропетровская область — от 390 до 445 грн;
  • Одесская область — от 335 до 370 грн;
  • Сумская область — от 300 до 410 грн;
  • Харьковская область — от 369 до 430 грн.
Этот металл принесет большой заработок в феврале — какой лом выгодно сдать - фото 1
Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Рекордный экспорт лома из Украины

По итогам 2025 года вывоз стратегического сырья увеличился на 53%, что стало пиковым показателем за последние 4 года. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала GMK Center на основе информации от Государственной таможенной службы.

Дошло до того, что правительству пришлось ограничить экспорт с 1 января 2026 года, поскольку на внутреннем рынке зафиксировали нехватку лома для работы предприятий, производства оборонной продукции и восстановления.

"Во время войны важно, чтобы стратегические ресурсы работали на страну, а не вывозились за границу. Это означает рабочие места, налоги и готовую продукцию в Украине", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Основным направлением экспорта в 2025 году была Польша, куда вывезли 343,6 тыс. тонн сырья (76,6% от общего объема). Среди других крупных регионов сбыта — Греция, Болгария и Германия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать чермет и заработать дополнительные деньги. Стоимость железных металлических конструкций маленькая по сравнению с медью или алюминием, однако большие объемы принесут хорошую прибыль в 2026 году.

Также мы писали, какой лом запрещено сдавать украинцам. Пункты приема не покупают закрытые цистерны с неизвестным содержимым, взрывоопасные предметы, изделия коммунальной собственности, железнодорожную инфраструктуру и т.д.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
