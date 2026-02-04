Відео
Цей метал принесе великий заробіток у лютому — який брухт вигідно продавати

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:06
Ціни на брухт міді неможливо зупинити — скільки коштує в лютому і який дохід принесе
Мідні дроти. Фото: кадр із відео

Чимало українців займаються продажем чорних і кольорових металів, аби забезпечувати себе додатковим заробітком. Серед дорогого брухту, здатного принести великий дохід у лютому 2026 року — мідь. Вона коштує кілька сотень гривень за кілограм.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт міді в Україні.

Скільки коштує брухт міді у лютому

Цей кольоровий метал недешевий завдяки стабільно високому попиту. Його цінують за властивості, наприклад, піддатливість до повторного перероблення, стійкість до корозії, універсальність і широкий діапазон використання.

Ціни на мідь залежать від пункту прийому, але часто коливаються з огляду на сезон збуту, регіон, зовнішній вигляд брухту, обсяг і потребу в попередньому очищенні. Ми промоніторили офіційні сайти кількох підприємств, що займаються купівлею металів, і дізналися актуальну вартість кілограма міді (на 4 лютого). Результат виявився таким:

  • Київська область — від 300 до 390 грн;
  • Запорізька область — від 398 до 450 грн;
  • Вінницька область — від 225 до 380 грн;
  • Львівська область — від 350 до 390 грн;
  • Дніпропетровська область — від 390 до 445 грн;
  • Одеська область — від 335 до 370 грн;
  • Сумська область — від 300 до 410 грн;
  • Харківська область — від 369 до 430 грн.
Цей метал принесе великий заробіток у лютому — який брухт вигідно продавати - фото 1
Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Рекордний експорт брухту з України

За підсумками 2025 року вивіз стратегічної сировини збільшився на 53%, що стало пікових показником за останні 4 роки. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу GMK Center на основі інформації від Державної митної служби.

Дійшло до того, що уряду довелося обмежити експорт з 1 січня 2026 року, оскільки на внутрішньому ринку зафіксували нестачу брухту для роботи підприємств, виробництва оборонної продукції та відбудови.

"Під час війни важливо, щоб стратегічні ресурси працювали на країну, а не вивозилися за кордон. Це означає робочі місця, податки і готову продукцію в Україні", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Основним напрямком експорту у 2025 році була Польща, куди вивезли 343,6 тис. тонн сировини (76,6% від загального обсягу). Серед інших великих регіонів збуту — Греція, Болгарія та Німеччина.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати чормет і заробити додаткові гроші. Вартість залізних металевих конструкцій невелика, порівняно з міддю чи алюмінієм, однак великі обсяги принесуть хороший прибуток у 2026 році.

Також ми писали, який брухт заборонено здавати українцям. Пункти прийому не купують закриті цистерни з невідомим вмістом, вибухонебезпечні предмети, вироби комунальної власності, залізничну інфраструктуру тощо.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
