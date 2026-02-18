Вигідний продаж брухту в Україні — що допоможе збільшити прибуток у 2026 році

Мідні дроти. Фото: кадр із відео

Чимало українців шукають способи вигідно продати брухт у 2026 році. Просто зібрати металеві конструкції та здати в пункт прийому — це дієво, але неефективно. Дотримуючись кількох важливих кроків, можна збільшити прибуток від чормету і кольорових металів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п’ять способів продати брухт дорожче.

Як вигідно продати брухт в Україні

Продаж металів — це бізнес, який працює за чітко встановленими правилами. Дотримуючись їх, можна збільшити свою фінансову вигоду без ризиків. Ми зібрали п’ять рекомендацій, які допоможуть збути непотріб на повторне перероблення максимально прибутково у 2026 році.

Сортувати брухт перед продажем. Цим займаються на підприємствах, оскільки потрібно відділити чормет від дорогих кольорових металів, утилізувати частини, які не підлягають використанню тощо. Зробивши це завчасно, можна збільшити ціну прийому. Здавати великі обсяги. На ринку брухту не працює традиційне правило "оптом дешевше". Навпаки — чим більше накопичити металів, тим вигіднішою буде вартість за кожен кілограм. Краще починати від 1 тонни. Самостійно привозити брухт до пунктів прийому. Підприємства часто надають послугу транспортування — для продавців це зручно, бо не потрібно займатися логістикою. Але в такому випадку ціна часто нижча, адже компанія витратилася на перевезення. Очищати конструкції від бруду. Зовнішній вигляд брухту теж впливає на кінцеву вартість. Якщо є змога, краще завчасно подбати про задовільний стан металевих виробів. Накопичувати в періоди спаду ціни. Протягом року є місяці, коли ринок традиційно перебуває на спаді, через що ціни низькі. Краще використати цей час для накопичення брухту і дочекатися відновлення ринку, а тоді продати все за вигідною вартістю.

Не завадить моніторити офіційні сайти компаній, які займаються прийомом брухту і його повторним переробленням, для порівняння актуальних цін. Вони постійно змінюються під впливом ринкових факторів, курсових коливань тощо. Але вторинна сировина продовжує бути затребуваною в Україні, приносячи громадянам непогані доходи.

Світове споживання брухту скоротилося

За даними Bureau of International Recycling (BIR), протягом січня-вересня 2025 року в більшості регіонів світу споживання сталевого брухту перебувало на низькому рівні. Глобальне виробництво сталі досягло показника 1,374 млрд тонн (-1,6%).

На китайському ринку спад становив 13,3%, у Європейському Союзі — 4%, у Сполучених Штатах Америки — 5,5%, у Японії — 5,7%, у Південній Кореї — 7,1%. Натомість з’явилися нові центри зростання: в Індії використання брухту піднялося на 16%, у Туреччині — на 4,3%.

За твердженнями аналітиків, така статистика відображає перерозподіл виробництва сталі. Зниження споживання в розвинених економіках спільно з проривом в Індії говорить про потенційний перехід країн, що розвиваються, до електросталеплавильних технологій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, світові ціни на золото різко виросли, що спровокувало дорожчання металу в Україні та збільшення прибутків від продажу. Ми дізналися, які прайси встановили банки та ломбарди в лютому 2026 року.

Також ми писали, скільки українці можуть заробити на макулатурі. Пункти прийому платять за картон, книги, журнали, газети і навіть офісний папір. Однак ціни в лютому 2026 року неприємно здивують.