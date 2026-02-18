Вигідний продаж брухту в Україні — що допоможе збільшити прибуток у 2026 році

Як українцям продавати дорожче брухт металів — п’ять головних секретів
Чимало українців шукають способи вигідно продати брухт у 2026 році. Просто зібрати металеві конструкції та здати в пункт прийому — це дієво, але неефективно. Дотримуючись кількох важливих кроків, можна збільшити прибуток від чормету і кольорових металів.
Сайт Новини.LIVE розповідає про п’ять способів продати брухт дорожче.
Як вигідно продати брухт в Україні
Продаж металів — це бізнес, який працює за чітко встановленими правилами. Дотримуючись їх, можна збільшити свою фінансову вигоду без ризиків. Ми зібрали п’ять рекомендацій, які допоможуть збути непотріб на повторне перероблення максимально прибутково у 2026 році.
- Сортувати брухт перед продажем. Цим займаються на підприємствах, оскільки потрібно відділити чормет від дорогих кольорових металів, утилізувати частини, які не підлягають використанню тощо. Зробивши це завчасно, можна збільшити ціну прийому.
- Здавати великі обсяги. На ринку брухту не працює традиційне правило "оптом дешевше". Навпаки — чим більше накопичити металів, тим вигіднішою буде вартість за кожен кілограм. Краще починати від 1 тонни.
- Самостійно привозити брухт до пунктів прийому. Підприємства часто надають послугу транспортування — для продавців це зручно, бо не потрібно займатися логістикою. Але в такому випадку ціна часто нижча, адже компанія витратилася на перевезення.
- Очищати конструкції від бруду. Зовнішній вигляд брухту теж впливає на кінцеву вартість. Якщо є змога, краще завчасно подбати про задовільний стан металевих виробів.
- Накопичувати в періоди спаду ціни. Протягом року є місяці, коли ринок традиційно перебуває на спаді, через що ціни низькі. Краще використати цей час для накопичення брухту і дочекатися відновлення ринку, а тоді продати все за вигідною вартістю.
Не завадить моніторити офіційні сайти компаній, які займаються прийомом брухту і його повторним переробленням, для порівняння актуальних цін. Вони постійно змінюються під впливом ринкових факторів, курсових коливань тощо. Але вторинна сировина продовжує бути затребуваною в Україні, приносячи громадянам непогані доходи.
Світове споживання брухту скоротилося
За даними Bureau of International Recycling (BIR), протягом січня-вересня 2025 року в більшості регіонів світу споживання сталевого брухту перебувало на низькому рівні. Глобальне виробництво сталі досягло показника 1,374 млрд тонн (-1,6%).
На китайському ринку спад становив 13,3%, у Європейському Союзі — 4%, у Сполучених Штатах Америки — 5,5%, у Японії — 5,7%, у Південній Кореї — 7,1%. Натомість з’явилися нові центри зростання: в Індії використання брухту піднялося на 16%, у Туреччині — на 4,3%.
За твердженнями аналітиків, така статистика відображає перерозподіл виробництва сталі. Зниження споживання в розвинених економіках спільно з проривом в Індії говорить про потенційний перехід країн, що розвиваються, до електросталеплавильних технологій.
Що ще варто знати українцям
