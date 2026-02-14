Ціни на золото збурили українців — скільки дають в банках і ломбардах за 1 грам

Сплав із золота. Фото: Pixabay

Світові ціни на золото продовжили бити рекорди і досягати історичних максимумів у 2026 році. Завдяки дорожчанню цього дорогоцінного металу українці можуть заробляти на прикрасах, старих монетах та інших виробах, адже банки/ломбарди також переписали свої прайси.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото в Україні станом на середину лютого 2026 року.

Вартість золота від НБУ

За даними спеціалізованого порталу GoldPrice, унція дорогоцінного металу коштує 5 041,8 дол. у суботу, 14 лютого. Висхідна динаміка за останні шість місяців склала 1 588,86 дол., або 47,60%. Навіть у розрізі одного дня зафіксували дорожчання золота на 114,83 дол. (+2,33%) — це свідчить про стабільність на світовому ринку.

Національний банк регулярно публікує на офіційному сайті закупівельні ціни, оскільки на регулятора покладені обов’язки накопичення і зберігання золотовалютних резервів. Вартість дорогоцінного металу (1 грам) була актуальною на п’ятницю, 13 лютого:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 6 912,65 грн;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 6 891,91 грн;

метал, що не відповідає вимогам якості — 6 843,52 грн.

Що стосується закупівельних цін на золото у брухті, показники перебували на такому рівні:

333 проба — 2 278,89 грн/грам;

375 проба — 2 566,32 грн/грам;

500 проба — 3 421,76 грн/грам;

583 проба — 3 989,77 грн/грам;

585 проба — 4 003,46 грн/грам;

750 проба — 5 132,64 грн/грам;

900 проба — 6 159,17 грн/грам;

916 проба — 6 268,66 грн/грам;

958 проба — 6 556,09 грн/грам;

999 проба — 6 836,68 грн/грам;

999,9 проба — 6 842,84 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 6 843,52 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 5 543,25 гривні за грам", — йдеться в документі Національного банку.

Ціни на золото в ломбарді

Українці можуть здати прикраси з дорогоцінних металів у ломбард, якщо негайно потребують коштів. Завдяки дорожчанню золота у світі прибуток людей значно виріс: тепер каблучки, браслети, годинники, підвіски, хрестики, сережки та інші вироби стало набагато вигідніше продавати.

Ось такі суми можна отримати в одному з ломбардів України за 1 грам золота:

375 проба — до 2 638 грн;

500 проба — до 3 518 грн;

583 проба — до 4 101 грн;

585 проба — до 4 116 грн;

750 проба — до 5 276 грн;

850 проба (стоматологічне золото) — до 5 691 грн;

900 проба — до 6 331 грн;

916 проба — до 6 444 грн;

958 проба (злитки) — до 6 739 грн.

Звісно, показники можуть відрізнятися залежно від закладу і міста. Необхідно перевіряти актуальні ціни в конкретному ломбарді перед здійсненням операції продажу. Не завадить порівняти прайси в кількох місцях прийому золота, аби обрати максимально вигідний варіант і заробити найбільше.

Що ще варто знати українцям

