НБУ продає старі монети за шалені гроші — що можуть купити українці за 250 000 грн

Працівниця НБУ розглядає монету. Фото: Flickr

Національний банк регулярно випускає нові гроші — карбує пам’ятні монети різних номіналів для підкріплення готівкового обігу. Зазвичай вони коштують недорого, однак в інтернет-магазині нумізматичної продукції можна знайти два старі вироби за сотні тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети НБУ продає за шалені гроші.

Монета "Херсонес Таврійський"

Один із цінних екземплярів — золота пам'ятна монета, випущена в далекому 2009 році тиражом близько 3 000 екземплярів. Вироби присвятили античному місту-державі на південно-західному узбережжі Криму — Херсонесу Таврійському.

Номінал монети — 100 грн, матеріал — золото 900 проби, а маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г. Враховуючи вагу, ціна не викликає подиву, адже станом на лютий 2026 року золото у світі подорожчало до 5 000 доларів за унцію. НБУ продає свій виріб за 244 179 грн.

Монета від Нацбанку "Херсонес Таврійський". Фото: НБУ

Дизайн монети має такий вигляд:

реверс — залишки базиліки, собор Святого князя Володимира, назва міста півколом;

аверс — фрагмент давньої споруди та сигнальний дзвін, античні монети Херсонеса, світильник, малий Державний Герб України, позначення номіналу та металу, логотип Монетного двору НБУ, рік карбування.

Варто зазначити, що регулятор віддає в одні руки не більше шести екземплярів. Залишок монет на складі — 369 штук.

Монета "Боспорське царство"

Ще один цінний металевий виріб, датований 2010 роком, присвятили Боспорському царству — античній державі Північного Причорномор’я, що виникла на берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї.

Маса золота в чистоті аналогічна до попередньої монети — 31,1 г. Ціна також ідентична і становить 244 179 грн (на початок лютого 2026 року). Дизайн виробу номіналом 100 грн містить такі елементи:

реверс — вітрильник, під яким дельфіни і декоративні меандрові стрічки, стилізована забудова античного міста, золота пантікапейська монета;

аверс — фрагмент руїн Пантікапею на тлі реконструкції міста, сфінкси, малий Державний Герб, рік карбування, стилізований напис і номінал.

Монета від Нацбанку "Боспорське царство". Фото: НБУ

Згідно з даними в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, на складі залишилося всього 249 екземплярів. Одна людина може придбати до шести штук цих золотих монет.

