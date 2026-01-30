Нова пам’ятна монета від Нацбанку — які гроші зможуть використовувати українці (фото)

Працівниця Нацбанку з монетами. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України випустив монету під назвою "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця". Її введуть в обігу 30 січня 2026 року. Металевий пам’ятний виріб присвятили вітчизняним оборонним технологіям та їх розробникам.

Про це розповіли в Telegram-каналі НБУ.

Що відомо про нову пам’ятну монету

Регулятор викарбував до 75 000 штук, які будуть реалізувати в сувенірному пакуванні. Номінал монет — 5 гривень, матеріал — нейзильбер, входить у серію "Збройні сили України". Дизайн має такий вигляд:

аверс — стилізований силует ракети-дрона "Паляниця", що вражає ворожого змія;

реверс — зображення атаки далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу ворога.

Всі охочі зможуть придбати пам’ятну монету в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах. Офіційна реалізація металевих виробів розпочнеться у лютому 2026 року.

Пам'ятна монета від Національного банку. Фото: НБУ/Telegram

Що таке "Паляниця"

Так назвали першу українську далекобійну систему озброєння, облаштовану турбореактивним двигуном. Її призначення — високоточно атакувати стратегічні об’єкти у глибокому тилу противника.

"Це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, винахідливості та незламності", — йдеться в Telegram-каналі НБУ.

Судячи з опису зброї, вона здатна вражати цілі на відстані до 650 км, не потрапляючи під влучання систем протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту (від 15 до 500 м) і швидкості до 900 км/год.

