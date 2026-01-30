Відео
Україна
В Україні з'явилися нові гроші — що НБУ випустив в обіг 30 січня

В Україні з’явилися нові гроші — що НБУ випустив в обіг 30 січня

Дата публікації: 30 січня 2026 17:12
Нова пам’ятна монета від Нацбанку — які гроші зможуть використовувати українці (фото)
Працівниця Нацбанку з монетами. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України випустив монету під назвою "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця". Її введуть в обігу 30 січня 2026 року. Металевий пам’ятний виріб присвятили вітчизняним оборонним технологіям та їх розробникам.

Про це розповіли в Telegram-каналі НБУ.

Що відомо про нову пам’ятну монету

Регулятор викарбував до 75 000 штук, які будуть реалізувати в сувенірному пакуванні. Номінал монет — 5 гривень, матеріал — нейзильбер, входить у серію "Збройні сили України". Дизайн має такий вигляд:

  • аверс — стилізований силует ракети-дрона "Паляниця", що вражає ворожого змія;
  • реверс — зображення атаки далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу ворога.

Всі охочі зможуть придбати пам’ятну монету в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах. Офіційна реалізація металевих виробів розпочнеться у лютому 2026 року.

Нова монета від НБУ
Пам'ятна монета від Національного банку. Фото: НБУ/Telegram

Що таке "Паляниця"

Так назвали першу українську далекобійну систему озброєння, облаштовану турбореактивним двигуном. Її призначення — високоточно атакувати стратегічні об’єкти у глибокому тилу противника.

"Це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, винахідливості та незламності", — йдеться в Telegram-каналі НБУ.

Судячи з опису зброї, вона здатна вражати цілі на відстані до 650 км, не потрапляючи під влучання систем протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту (від 15 до 500 м) і швидкості до 900 км/год.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати старі монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, заробивши додаткові гроші. Колекціонери готові заплатити немалі суми за металеві вироби з браком чи унікальним дизайном.

Також ми писали, що скоро в Україні з’являться шаги замість копійок. Національний банк планує випускати мільйонні тиражі номіналом 50 шагів протягом наступних кількох років, які замінять в обігу 50 копійок.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
