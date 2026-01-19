Шаги замість копійок — скільки нових монет планують карбувати щороку

Людина тримає монети номіналом "50 копійок". Фото: УНІАН

Копійка має поступово зникнути з обігу в Україні. Замість неї з’явиться традиційна українська дрібна монета — шаг.

Про те, коли Україна перейде на шаги та в скільки це обійдеться для бюджету, пояснив в інтерв'ю "Укрінформ" голова Національного банку України Андрій Пишний.

Чому Україна вирішила відмовитись від копійок

Пишний зазначив, що українській гривні цього року виповнюється 30 років, але навіть через три десятиліття в грошовому обігу залишався елемент колоніального минулого. Настав час для змін. За його словами йдеться не просто про зміну монети. Це питання:

національної ідентичності та державності;

остаточного розриву з московським минулим.

"Ми розглядаємо заміну копійки на шаг як завершення грошової реформи, розпочатої в 1996 році. Шаг — це не забаганка Національного банку, не наша вигадка. Це питома українська назва, глибоко історично вкорінена в українську культуру, що підтверджено відповідними дослідженнями Національної академії наук України", — пояснив голова Національного банку.

Скільки монет планують замінити

Зараз у користуванні українців є дуже багато дрібних грошей — приблизно 1,5 мільярда монет номіналом 50 копійок. Забирати всі ці монети одразу держава не планує.

Національний банк планує інший підхід: замінюватимуть лише ті монети, які щороку доводиться випускати додатково через втрати або зношення старих.

Щороку для нормального грошового обігу потрібно виготовляти ще близько 20–30 мільйонів монет номіналом 50 копійок. Саме ці нові монети й планують карбувати вже з новою назвою — 50 шагів.

Чи постраждає бюджет України від переходу на шаги

Попри побоювання багатьох громадян, впровадження шагів не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Пишний підкреслив, що він несе повну відповідальність за цю ініціативу і додав, що вона не потребує жодних додаткових витрат.

