Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Копійки зникнуть не одразу — як Україна переходитиме на шаги

Копійки зникнуть не одразу — як Україна переходитиме на шаги

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 18:15
Шаги замість копійок — скільки нових монет планують карбувати щороку
Людина тримає монети номіналом "50 копійок". Фото: УНІАН

Копійка має поступово зникнути з обігу в Україні. Замість неї з’явиться традиційна українська дрібна монета — шаг. 

Про те, коли Україна перейде на шаги та в скільки це обійдеться для бюджету, пояснив в інтерв'ю "Укрінформ" голова Національного банку України Андрій Пишний.

Реклама
Читайте також:

Чому Україна вирішила відмовитись від копійок

Пишний зазначив, що українській гривні цього року виповнюється 30 років, але навіть через три десятиліття в грошовому обігу залишався елемент колоніального минулого. Настав час для змін. За його словами йдеться не просто про зміну монети. Це питання:

  • національної ідентичності та державності; 
  • остаточного розриву з московським минулим.

"Ми розглядаємо заміну копійки на шаг як завершення грошової реформи, розпочатої в 1996 році. Шаг — це не забаганка Національного банку, не наша вигадка. Це питома українська назва, глибоко історично вкорінена в українську культуру, що підтверджено відповідними дослідженнями Національної академії наук України", — пояснив голова Національного банку.

Скільки монет планують замінити

Зараз у користуванні українців є дуже багато дрібних грошей — приблизно 1,5 мільярда монет номіналом 50 копійок. Забирати всі ці монети одразу держава не планує.

Національний банк планує інший підхід: замінюватимуть лише ті монети, які щороку доводиться випускати додатково через втрати або зношення старих.

Щороку для нормального грошового обігу потрібно виготовляти ще близько 20–30 мільйонів монет номіналом 50 копійок. Саме ці нові монети й планують карбувати вже з новою назвою — 50 шагів.

Чи постраждає бюджет України від переходу на шаги

Попри побоювання багатьох громадян, впровадження шагів не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Пишний підкреслив, що він несе повну відповідальність за цю ініціативу і додав, що вона не потребує жодних додаткових витрат.

Раніше ми писали, що багато українців шукають підробіток, продаючи монети. Деякі старі екземпляри можуть коштувати кілька тисяч гривень, а окремі — навіть понад мільйон. Саме тому до них такий інтерес.

Також ми розповідали, що колекціонування рідкісних монет в Україні досить поширене. На платформах на кшталт OLX можна знайти оголошення про продаж унікальних монет, ціна яких інколи сягає десятків мільйонів гривень.

НБУ гроші монети Андрій Пишний копійки шаг
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації