Шаги вместо копеек — сколько новых монет планируют чеканить ежегодно

Человек держит монеты номиналом "50 копеек". Фото: УНИАН

Копейка должна постепенно исчезнуть из обращения в Украине. Вместо нее появится традиционная украинская мелкая монета — шаг.

О том, когда Украина перейдет на шаги и во сколько это обойдется для бюджета, объяснил в интервью "Укринформ" глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Реклама

Читайте также:

Почему Украина решила отказаться от копеек

Пышный отметил, что украинской гривне в этом году исполняется 30 лет, но даже через три десятилетия в денежном обращении оставался элемент колониального прошлого. Пришло время для изменений. По его словам речь идет не просто о смене монеты. Это вопрос:

национальной идентичности и государственности;

окончательного разрыва с московским прошлым.

"Мы рассматриваем замену копейки на шаг как завершение денежной реформы, начатой в 1996 году. Шаг — это не прихоть Национального банка, не наша выдумка. Это исконно украинское название, глубоко исторически укорененное в украинскую культуру, что подтверждено соответствующими исследованиями Национальной академии наук Украины", — пояснил глава Национального банка.

Сколько монет планируют заменить

Сейчас в пользовании украинцев очень много мелких денег — примерно 1,5 миллиарда монет номиналом 50 копеек. Забирать все эти монеты сразу государство не планирует.

Национальный банк планирует другой подход: будут заменять только те монеты, которые ежегодно приходится выпускать дополнительно из-за потери или износа старых.

Ежегодно для нормального денежного обращения нужно изготавливать еще около 20-30 миллионов монет номиналом 50 копеек. Именно эти новые монеты и планируют чеканить уже с новым названием — 50 шагов.

Пострадает ли бюджет Украины от перехода на шаги

Несмотря на опасения многих граждан, внедрение шагов не требует дополнительного финансирования из государственного бюджета. Пышный подчеркнул, что он несет полную ответственность за эту инициативу и добавил, что она не требует никаких дополнительных расходов.

Ранее мы писали, что многие украинцы ищут подработку, продавая монеты. Некоторые старые экземпляры могут стоить несколько тысяч гривен, а отдельные — даже более миллиона. Именно поэтому к ним такой интерес.

Также мы рассказывали, что коллекционирование редких монет в Украине достаточно распространено. На платформах вроде OLX можно найти объявления о продаже уникальных монет, цена которых иногда достигает десятков миллионов гривен.