Старые деньги за миллионы гривен — какие самые дорогие монеты продавали в Украине

Старая монета в руке. Фото: кадр из видео

Многие украинцы в поисках дополнительного заработка останавливают выбор на продаже монет. Некоторые старые экземпляры могут принести владельцам несколько тысяч гривен. Однако существуют монеты за более 1 млн грн. Интересно узнать, чем они особенные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы пытались продать за огромные деньги.

Золотая монета номиналом 500 грн

Самой дорогой монетой в Украине можно назвать изделие Национального банка под названием "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012". Это редкие коллекционные экземпляры, выпущенные специально к Евро-2012. Монеты характеризуются такими признаками:

тираж очень ограниченный — 110 штук;

вес — 0,5 кг;

материал — золото 999,9 пробы;

на аверсе — логотип УЕФА с цветной эмалью и карта Европы с Киевом.

Золотая монета к Евро-2012. Фото: НБУ

Как известно, на момент чеканки стоимость монеты составляла около 350 000 грн, однако за более чем 10 лет рыночная цена выросла в разы, поскольку увеличилась коллекционная ценность. На онлайн-аукционе Violity пользователь опубликовал лот за бешеные деньги — 5 999 999 999 грн.

Клапмютценталер 1519 года

Другое дорогое металлическое изделие относят к 16 веку. Речь идет о денежной единице Саксонии — клапмютценталере (нем. Klappmützentaler). Это народно-бытовое название гульденгрошена, который чеканили во время правления саксонского курфюрста Фридриха III с 1500 по 1525 год.

Согласно описанию лота на Violity, вес монеты — 29 г, диаметр — 40 мм, материал — серебро. Аверс содержит портрет Фридриха III, реверс — изображение предыдущих курфюрстов Саксонии.

Объявление на Violity о продаже старой монеты. Фото: скриншот

"Вероятно юбилейная, поскольку кроме клейма Лейпцигского монетного двора — размещен знак минцмейстера, что напоминает другой монетный двор, работающий в начале периода чеканки. Несколько монет попадали на аукционы Германии с пометкой "очень редкая", — уточнил владелец в описании лота.

Он установил высокую цену за монету — 2 000 000 грн. Очевидно, это объясняется уникальностью металлического изделия и существованием в единственном экземпляре. По крайней мере, по словам пользователя Violity.

