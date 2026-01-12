Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Редкие деньги — какие монеты стоят в Украине миллионы гривен

Редкие деньги — какие монеты стоят в Украине миллионы гривен

Дата публикации 12 января 2026 08:10
Старые деньги за миллионы гривен — какие самые дорогие монеты продавали в Украине
Старая монета в руке. Фото: кадр из видео

Многие украинцы в поисках дополнительного заработка останавливают выбор на продаже монет. Некоторые старые экземпляры могут принести владельцам несколько тысяч гривен. Однако существуют монеты за более 1 млн грн. Интересно узнать, чем они особенные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы пытались продать за огромные деньги.

Читайте также:

Золотая монета номиналом 500 грн

Самой дорогой монетой в Украине можно назвать изделие Национального банка под названием "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012". Это редкие коллекционные экземпляры, выпущенные специально к Евро-2012. Монеты характеризуются такими признаками:

  • тираж очень ограниченный — 110 штук;
  • вес — 0,5 кг;
  • материал — золото 999,9 пробы;
  • на аверсе — логотип УЕФА с цветной эмалью и карта Европы с Киевом.
Монета від НБУ
Золотая монета к Евро-2012. Фото: НБУ

Как известно, на момент чеканки стоимость монеты составляла около 350 000 грн, однако за более чем 10 лет рыночная цена выросла в разы, поскольку увеличилась коллекционная ценность. На онлайн-аукционе Violity пользователь опубликовал лот за бешеные деньги — 5 999 999 999 грн.

Клапмютценталер 1519 года

Другое дорогое металлическое изделие относят к 16 веку. Речь идет о денежной единице Саксонии — клапмютценталере (нем. Klappmützentaler). Это народно-бытовое название гульденгрошена, который чеканили во время правления саксонского курфюрста Фридриха III с 1500 по 1525 год.

Согласно описанию лота на Violity, вес монеты — 29 г, диаметр — 40 мм, материал — серебро. Аверс содержит портрет Фридриха III, реверс — изображение предыдущих курфюрстов Саксонии.

Редкие деньги — какие монеты стоят в Украине миллионы гривен - фото 2
Объявление на Violity о продаже старой монеты. Фото: скриншот

"Вероятно юбилейная, поскольку кроме клейма Лейпцигского монетного двора — размещен знак минцмейстера, что напоминает другой монетный двор, работающий в начале периода чеканки. Несколько монет попадали на аукционы Германии с пометкой "очень редкая", — уточнил владелец в описании лота.

Он установил высокую цену за монету — 2 000 000 грн. Очевидно, это объясняется уникальностью металлического изделия и существованием в единственном экземпляре. По крайней мере, по словам пользователя Violity.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк выпустил серебряные памятные монеты под названием "Дух Рождества". Изюминкой стали миниатюрные бриллианты 1,5 мм, которыми инкрустирован аверс. Продажа начнется в январе 2026 года.

Также мы писали, что украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая старые жетоны метро. Например, много объявлений опубликованы на специализированном портале OLX и онлайн-аукционе Violity.

НБУ аукцион монеты цены коллекционер
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
