Старі гроші за мільйони гривень — які найдорожчі монети продавали в Україні

Стара монета в руці. Фото: кадр із відео

Чимало українців у пошуках додаткового заробітку зупиняють вибір на продажі монет. Деякі старі екземпляри можуть принести власникам кілька тисяч гривень. Однак існують монети за понад 1 млн грн. Цікаво дізнатися, чим вони особливі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети українці намагалися продати за величезні гроші.

Золота монета номіналом 500 грн

Найдорожчою монетою в Україні можна назвати виріб Національного банку під назвою "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012". Це рідкісні колекційні екземпляри, випущені спеціально до Євро-2012. Монети характеризуються такими ознаками:

тираж дуже обмежений — 110 штук;

вага — 0,5 кг;

матеріал — золото 999,9 проби;

на аверсі — логотип УЄФА з кольоровою емаллю та карта Європи з Києвом.

Золота монета до Євро-2012. Фото: НБУ

Як відомо, на момент карбування вартість монети становила близько 350 000 грн, однак за понад 10 років ринкова ціна виросла в рази, оскільки збільшилася колекційна цінність. На онлайн-аукціоні Violity користувач опублікував лот за шалені гроші — 5 999 999 грн.

Клапмютценталер 1519 року

Інший дорогий металевий виріб відносять до 16 століття. Йдеться про грошову одиницю Саксонії — клапмютценталер (нім. Klappmützentaler). Це народно-повсякденна назва гульденгрошена, який карбували під час правління саксонського курфюрста Фрідріха III з 1500 по 1525 рік.

Згідно з опису лоту на Violity, вага монети — 29 г, діаметр — 40 мм, матеріал — срібло. Аверс містить портрет Фрідріха III, реверс — зображення попередніх курфюрстів Саксонії.

Оголошення на Violity про продаж старої монети. Фото: скриншот

"Ймовірно ювілейна, оскільки крім клейма Лейпцизького монетного двору — розміщено знак мінцмейстера, що нагадує інший монетний двір, який працював на початку періоду карбування. Кілька монет потрапляли на аукціони Німеччини з позначкою "дуже рідкісна", — уточнив власник в описі лоту.

Він встановив високу ціну за монету — 2 000 000 грн. Очевидно, це пояснюється унікальністю металевого виробу та існуванням у єдиному екземплярі. Принаймні, за словами користувача Violity.

