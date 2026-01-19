Самые дорогие монеты на OLX — сколько стоят и что в них особенного

Старые монеты. Фото: Pexels

Популярным вариантом коллекционирования в Украине являются редкие монеты. Некоторые старые разновидности могут стоить несколько тысяч гривен и приносить владельцам дополнительный доход. Однако на специализированном портале OLX публикуют объявления о продаже настолько эксклюзивных металлических изделий, что их цена доходит до десятков миллионов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых дорогих монетах, которые украинцы пытались продать через OLX.

Монеты за миллионы гривен на OLX

Самая дорогая монета, опубликованная на портале — артефакт 17 века за сумасшедшие 2 020 000 долларов (85 460 260 грн по актуальному курсу). Это золотое изделие с клеймом Кремницкого монетного двора (Mincovňa Kremnica), подлинность которого подтверждается сертификатом.

"За предыдущие 20 лет этот экземпляр продавали 7 раз, последний раз — в 2017 году за 1,2 млн долларов. Поэтому монета представляет высокую антикварную ценность! С каждым годом реликвия дорожает", — отметил автор объявления.

Монета на OLX за 85 млн гривен. Фото: скриншот

На втором месте по стоимости — монета 138-161 гг. нашей эры. Пользователь OLX установил цену за раритет на уровне 65 000 евро, или около 3 млн гривен. На ней отчеканили надпись "Император — Цезарь Тит Элий Адриан Антонин Август Пий". Это реальная историческая фигура — римский император, известный своим мирным и стабильным правлением.

Монета на OLX за 65 000 евро. Фото: скриншот

Немало стоят некоторые монеты, изготовленные во времена Российской империи. Так, номинал 5 рублей 1839 года выпуска пытались продать за 1 260 000 грн. Раритетное изделие чеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе во времена правления императора Николая I, который известен ужесточением цензуры и крепостничества, в также жестким подавлением декабристов.

Монета на OLX за 1,2 млн гривен. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут монетизировать раритет — продавать старые жетоны метро. Их больше не используют как платежное средство, но часто коллекционируют. Стоимость некоторых жетонов достигает 500-600 грн.

Также мы писали, какие монеты номиналом 10 копеек можно выгодно продать нумизматам. Редкий штамп 1.14Гам стоит от 10 000 до 13 000 грн в среднем, а разновидность 3.12ДАм — от 6 000 до 8 000 грн.