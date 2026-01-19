Найдорожчі монети на OLX — скільки коштують та що в них особливого

Старі монети. Фото: Pexels

Популярним варіантом колекціонування в Україні є рідкісні монети. Деякі старі різновиди можуть коштувати кілька тисяч гривень і приносити власникам додатковий дохід. Однак на спеціалізованому порталі OLX публікують оголошення про продаж настільки ексклюзивних металевих виробів, що їх ціна доходить до десятків мільйонів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдорожчі монети, які українці намагалися продати через OLX.

Монети за мільйони гривень на OLX

Найдорожча монета, опублікована на порталі — артефакт 17 століття за шалені 2 020 000 доларів (85 460 260 грн за актуальним курсом). Це золотий виріб із клеймом Кремницького монетного двору (Mincovňa Kremnica), справжність якого підтверджується сертифікатом.

"За попередні 20 років цей екземпляр продавали 7 разів, востаннє — у 2017 році за 1,2 млн доларів. Тому монета представляє високу антикварну цінність! З кожним роком реліквія дорожчає", — зазначив автор оголошення.

Монета на OLX за 85 млн гривень. Фото: скриншот

На другому місці за вартістю — монета 138-161 рр. нашої ери. Користувач OLX встановив ціну за раритет на рівні 65 000 євро, або близько 3 млн гривень. На ній викарбували напис "Імператор — Цезар Тіт Елій Адріан Антонін Август Пій". Це реальна історична постать — римський імператор, відомий своїм мирним і стабільним правлінням.

Монета на OLX за 65 000 євро. Фото: скриншот

Немало коштують деякі монети, виготовлені в часи Російської імперії. Так, номінал 5 рублів 1839 року випуску намагалися продати за 1 260 000 грн. Раритетний виріб карбували на Санкт-Петербурзькому монетному дворі за часів правління імператора Миколи I, який відомий посиленням цензури і кріпацтва, в також жорстким придушенням декабристів.

Монета на OLX за 1,2 млн гривень. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть монетизувати раритет — продавати старі жетони метро. Їх більше не використовують як платіжний засіб, але часто колекціонують. Вартість деяких жетонів сягає 500-600 грн.

Також ми писали, які монети номіналом 10 копійок можна вигідно продати нумізматам. Рідкісний штамп 1.14Гам коштує від 10 000 до 13 000 грн у середньому, а різновид 3.12ДАм — від 6 000 до 8 000 грн.