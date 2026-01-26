Дорогі монети України — скільки можна заробити на копійках, виведених з обігу

Стара українська монета. Фото: кадр із відео

В Україні давно вивели з обігу старі монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Ними не можна розплатитися за товари чи послуги, однак ніхто не забороняє продавати нумізматам за великі гроші. Деякі монети коштують кілька тисяч гривень завдяки унікальним характеристикам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які старі копійки здатні принести прибуток у 2026 році.

Дорогі монети України

Найбільше коштують металеві вироби, карбування яких відбулося у 1992 році. Наприклад, номінал 1 копійка різновиду 1.11АЕ оцінюється у 4 000-14 000 грн, згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки". Серед характерних ознак — округла верхівка правого верхнього листа і великі ягоди.

1 копійка 1992 року, штамп 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

Номінал 2 копійки 1992 року був пробний, його не випустили в обіг через дефект — вузький вінок. Але працівники Луганського верстатобудівного заводу могли залишити монети собі на пам'ять, тож нині екземпляри зрідка трапляються на онлайн-аукціонах. Вартість може сягати 30 000 грн, залежно від стану.

Дорого коштує номінал 5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Середня ціна перебуває в діапазоні 4 000-10 000 грн, а дизайн характеризується такими ознаками:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт з крупною насічкою.

5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Нарешті, серед монет номіналом 25 копійок цінним вважають різновид 3ГАм. У нього товстий середній зуб тризуба і немає черенків у гронах №4 та 8. Дуже рідко трапляється в обігу, а вартість доходить до 20 000 грн якраз завдяки унікальності дизайну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, копійку в Україні планують поступово замінити на шаг як завершення грошової реформи. Щороку карбуватимуть 20-30 млн нових монет уже з назвою, без вилучення старих копійок одразу.

Також ми писали, що українці продавали на OLX старовинні монети за мільйони гривень. Наприклад, один із користувачів порталу намагався реалізувати артефакт 17 століття за шалені 2 020 000 доларів.