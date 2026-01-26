Дорогие монеты Украины — сколько можно заработать на копейках, выведенных из обращения

Старая украинская монета. Фото: кадр из видео

В Украине давно вывели из обращения старые монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Ими нельзя расплатиться за товары или услуги, однако никто не запрещает продавать нумизматам за большие деньги. Некоторые монеты стоят несколько тысяч гривен благодаря уникальным характеристикам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие старые копейки способны принести прибыль в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Самые дорогие монеты Украины

Больше всего стоят металлические изделия, чеканка которых состоялась в 1992 году. Например, номинал 1 копейка разновидности 1.11АЕ оценивается в 4 000-14 000 грн, согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки". Среди характерных признаков — округлая верхушка правого верхнего листа и крупные ягоды.

1 копейка 1992 года, штамп 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

Номинал 2 копейки 1992 года был пробный, его не выпустили в обращение из-за дефекта — узкого венка. Но работники Луганского станкостроительного завода могли оставить монеты себе на память, поэтому сейчас экземпляры изредка попадаются на онлайн-аукционах. Стоимость может достигать 30 000 грн, в зависимости от состояния.

Дорого стоит номинал 5 копеек 1992 года, штамп 1.1ААк. Средняя цена находится в диапазоне 4 000-10 000 грн, а дизайн характеризуется такими признаками:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

5 копеек 1992 года, штамп 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Наконец, среди монет номиналом 25 копеек ценной считают разновидность 3ГАм. У нее толстый средний зуб трезубца и нет черенков в гроздьях №4 и 8. Очень редко встречается в обращении, а стоимость доходит до 20 000 грн как раз благодаря уникальности дизайна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, копейку в Украине планируют постепенно заменить на шаг как завершение денежной реформы. Ежегодно будут чеканить 20-30 млн новых монет уже с названием, без изъятия старых копеек сразу.

Также мы писали, что украинцы продавали на OLX старинные монеты за миллионы гривен. Например, один из пользователей портала пытался реализовать артефакт 17 века за сумасшедшие 2 020 000 долларов.