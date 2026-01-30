Видео
Главная Экономика В Украине появились новые деньги — что НБУ выпустил в обращение 30 января

В Украине появились новые деньги — что НБУ выпустил в обращение 30 января

Дата публикации 30 января 2026 17:12
Новая памятная монета от Нацбанка — какие деньги смогут использовать украинцы (фото)
Работница Нацбанка с монетами. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины выпустил монету под названием "Украинская бавовна. Ракета-дрон "Паляница". Ее введут в обращение 30 января 2026 года. Металлическое памятное изделие посвятили отечественным оборонным технологиям и их разработчикам.

Об этом рассказали в Telegram-канале НБУ.

Читайте также:

Что известно о новой памятной монете

Регулятор отчеканил до 75 000 штук, которые будут реализовать в сувенирной упаковке. Номинал монет — 5 гривен, материал — нейзильбер, входит в серию "Вооруженные силы Украины". Дизайн выглядит так:

  • аверс — стилизованный силуэт ракеты-дрона "Паляница", поражающий вражеского змея;
  • реверс — изображение атаки дальнобойной ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса врага.

Все желающие смогут приобрести памятную монету в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах. Официальная реализация металлических изделий начнется в феврале 2026 года.

Нова монета від НБУ
Памятная монета от Национального банка. Фото: НБУ/Telegram

Что такое "Паляница"

Так назвали первую украинскую дальнобойную систему вооружения, оборудованную турбореактивным двигателем. Ее назначение — высокоточно атаковать стратегические объекты в глубоком тылу противника.

"Это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, изобретательности и несокрушимости", — говорится в Telegram-канале НБУ.

Судя по описанию оружия, оно способно поражать цели на расстоянии до 650 км, не попадая под снаряды систем противовоздушной обороны благодаря низкой высоте полета (от 15 до 500 м) и скорости до 900 км/ч.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать старые монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, заработав дополнительные деньги. Коллекционеры готовы заплатить немалые суммы за металлические изделия с браком или уникальным дизайном.

Также мы писали, что скоро в Украине появятся шаги вместо копеек. Национальный банк планирует выпускать миллионные тиражи номиналом 50 шагов в течение следующих нескольких лет, которые заменят в обращении 50 копеек.

Автор:
Елизавета Супивская
