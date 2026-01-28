Видео
Україна
Главная Экономика Коллекционеры будут бороться за эти монеты — что выпустил НБУ

Коллекционеры будут бороться за эти монеты — что выпустил НБУ

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 13:06
НБУ выпустил новые монеты номиналом 20 грн — когда и где можно купить
Изготовление монет. Фото: НБУ/Flickr

В конце 2025 года Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 20 грн под названием "Архистратиг Михаил". В ближайшее время украинцы смогут приобрести редкие деньги в онлайн-магазине нумизматической продукции.

Об этом рассказали в НБУ.

Читайте также:

Как выглядят новые 20 грн

Регулятор отчеканил примерно 3 500 экземпляров и выпустил в обращение 29 декабря 2025 года. Памятные монеты изготовлены из золота 900 пробы, а масса драгоценного металла в чистоте составляет 7,78 г. Совсем скоро они появятся в продаже, однако цена по состоянию на 28 января неизвестна.

"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу — одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость", — говорится в описании изделия.

Дизайн металлических денег номиналом 20 грн такой:

  • аверс — малый Государственный Герб, надпись "УКРАИНА", стилизованный лавровый венок, графический знак гривны, паттерн "украинский пиксель" по кругу, обозначение номинала и металла, логотип НБУ, год чеканки;
  • реверс — изображение архистратига Михаила, стилизованные силуэты воинов ВСУ справа и слева, вертолеты и противотанковые ежи, строка из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки" по кругу.
"Архістратиг Михаїл"
Памятная монета "Архистратиг Михаил". Фото: НБУ

Популярные памятные монеты НБУ 2025

В течение 2025 года Национальный банк выпустил много памятных монет, некоторые из них стали популярными среди нумизматов и коллекционеров. Например, спросом традиционно пользуются изделия из серии "Чернобыль. Возрождение" — в апреле появилась монета из нейзильбера, посвященная лосю европейскому.

В категории серебряных можно выделить набор из трех изделий "Государственные символы Украины" в футляре, а также монеты номиналом 10 грн: "Зодиак", "Дух Рождества" и "Архангел Михаил". Всего в течение 2025 года НБУ планировал выпустить в обращение 45 новых памятных, инвестиционных и сувенирных монет.

Напомним, украинцы могут выгодно продать монеты, которые давно вывели из обращения. Номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек дорого стоят, если найти редкие штампы и предложить нумизматам на онлайн-аукционе.

Также мы писали, что копейку в Украине постепенно заменят на шаг, дабы наконец завершить денежную реформу. Ежегодно вместо изношенных 50 копеек будут чеканить 20-30 млн новых монет номиналом 50 шагов.

НБУ деньги монеты продажа золото
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
