НБУ випустив нові монети номіналом 20 грн — коли і де можна купити

Виготовлення монет. Фото: НБУ/Flickr

Наприкінці 2025 року Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 грн під назвою "Архістратиг Михаїл". Найближчим часом українці зможуть придбати рідкісні гроші в онлайн-магазині нумізматичної продукції.

Про це розповіли в НБУ.

Реклама

Читайте також:

Який вигляд мають нові 20 грн

Регулятор викарбував приблизно 3 500 екземплярів і випустив в обіг 29 грудня 2025 року. Пам’ятні монети виготовлені з золота 900 проби, а маса дорогоцінного металу в чистоті становить 7,78 г. Зовсім скоро вони з’являться у продажу, однак ціна станом на 28 січня невідома.

"Пам’ятна монета присвячена архангелу Михаїлу — одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається заступником тих, хто відстоює справедливість", — йдеться в описі виробу.

Дизайн металевих грошей номіналом 20 грн такий:

аверс — малий Державний Герб, напис "УКРАЇНА", стилізований лавровий вінок, графічний знак гривні, патерн "український піксель" по колу, позначення номіналу та металу, логотип НБУ, рік карбування;

реверс — зображення архістратига Михаїла, стилізовані силуети воїнів ЗСУ праворуч та ліворуч, вертольоти і протитанкові їжаки, рядок із поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" по колу.

Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл". Фото: НБУ

Популярні пам’ятні монети НБУ 2025

Протягом 2025 року Національний банк випустив багато пам’ятних монет, деякі з них стали популярними серед нумізматів і колекціонерів. Наприклад, попитом традиційно користуються вироби з серії "Чорнобиль. Відродження" — у квітні з’явилася монета з нейзильберу, присвячена лосю європейському.

В категорії срібних можна виділити набір із трьох виробів "Державні символи України" у футлярі, а також монети номіналом 10 грн: "Зодіак", "Дух Різдва" та "Архангел Михаїл". Загалом протягом 2025 року НБУ планував випустити в обіг 45 нових пам’ятних, інвестиційних і сувенірних монет.

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати монети, які давно вивели з обігу. Номінали 1, 2, 5 та 25 копійок дорого коштують, якщо знайти рідкісні штампи і запропонувати нумізматам на онлайн-аукціоні.

Також ми писали, що копійку в Україні поступово замінять на шаг, аби нарешті завершити грошову реформу. Щороку замість зношених 50 копійок карбуватимуть 20-30 млн нових монет номіналом 50 шагів.