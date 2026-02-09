НБУ продает старые монеты за бешеные деньги — что могут купить украинцы за 250 000 грн

Работница НБУ рассматривает монету. Фото: Flickr

Национальный банк регулярно выпускает новые деньги — чеканит памятные монеты разных номиналов для подкрепления наличного обращения. Обычно они стоят недорого, однако в интернет-магазине нумизматической продукции можно найти два старых изделия за сотни тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты НБУ продает за бешеные деньги.

Монета "Херсонес Таврический"

Один из ценных экземпляров — золотая памятная монета, выпущенная в далеком 2009 году тиражом около 3 000 экземпляров. Изделия посвятили античному городу-государству на юго-западном побережье Крыма — Херсонесу Таврическому.

Номинал монеты — 100 грн, материал — золото 900 пробы, а масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Учитывая вес, цена не вызывает удивления, ведь по состоянию на февраль 2026 года золото в мире подорожало до 5 000 долларов за унцию. НБУ продает свое изделие за 244 179 грн.

Монета от Нацбанка "Херсонес Таврический". Фото: НБУ

Дизайн монеты выглядит так:

реверс — остатки базилики, собор Святого князя Владимира, название города полукругом;

аверс — фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол, античные монеты Херсонеса, светильник, малый Государственный Герб Украины, обозначение номинала и металла, логотип Монетного двора НБУ, год чеканки.

Стоит отметить, что регулятор отдает в одни руки не более шести экземпляров. Остаток монет на складе — 369 штук.

Монета "Боспорское царство"

Еще одно ценное металлическое изделие, датированное 2010 годом, посвятили Боспорскому царству — античному государству Северного Причерноморья, возникшему на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее.

Масса золота в чистоте аналогична предыдущей монете — 31,1 г. Цена тоже идентична и составляет 244 179 грн (на начало февраля 2026 года). Дизайн изделия номиналом 100 грн содержит такие элементы:

реверс — парусник, под которым дельфины и декоративные меандровые ленты, стилизованная застройка античного города, золотая пантикапейская монета;

аверс — фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, сфинксы, малый Государственный Герб, год чеканки, стилизованная надпись и номинал.

Монета от Нацбанка "Боспорское царство". Фото: НБУ

Согласно данным в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка, на складе осталось всего 249 экземпляров. Один человек может приобрести до шести штук этих золотых монет.

