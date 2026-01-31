Дорогие монеты номиналом 50 копеек — на каких штампах можно заработать тысячи гривен

Монеты в руке. Фото: НБУ/Flickr

Многие украинцы занимаются коллекционированием монет и готовы заплатить значительную сумму за металлическое изделие, которое давно искали. Некоторые копейки дорого стоят, они способны принести владельцам дополнительный заработок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 50 копеек стоит искать в кошельке для дальнейшей выгодной продажи.

Реклама

Читайте также:

50 копеек 1992 года

Большинство ценных монет, которые в 2026 году стоят тысячи гривен, выпустили именно в 1992-м. Тогда только налаживали процесс чеканки, поэтому копейки нередко выходили с браком или были пробными. Как ни странно, наличие дефектов — часто признак высокой цены в нумизматике.

Одна из дорогих разновидностей — 3(1)ВАг. Это первые пробные 50 копеек, которые чеканили штампами с браком и матрицами без рифлений. Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", штамп характеризуется такими признаками:

средний зуб трезубца имеет утолщение слева (брак);

рисунок 17,7 мм;

гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая слилась с венком;

гурт гладкий.

50 копеек 1992 года, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монеты-ягодки

Все монеты должны были утилизировать, однако каким-то образом они попали в руки коллекционеров. Стоимость одного экземпляра доходит до 5 000 грн в зависимости от внешнего вида и состояния.

50 копеек 1994 года

Другая недешевая разновидность датируется 1994 годом чеканки. Речь идет о штампе 1.1АГм стоимостью от 2 000 до 4 000 грн в среднем. Особенностями дизайна являются маленькие отверстия в нижней части трезубца, промежутки между листком и отростком в форме трапеций, а также гурт с мелкой насечкой.

50 копеек 1994 года, штамп 1.1АГм. Фото: Монеты-ягодки

Похожая разновидность 1.2АЕс стоит от 6 000 до 14 000 грн. У нее маленькие отверстия на трезубце, но гурт средний (8 насечек), а в гроздьях №1, 7 и 8 хвостик не примыкает к ягоде. На онлайн-аукционе Violity штамп продали за 20 000 грн в 2022 году.

Напомним, Национальный банк выпустил в обращение золотые памятные монеты номиналом 20 гривен под названием "Архистратиг Михаил". Их начнут продавать в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ в ближайшее время.

Также писали, какие монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек могут обогатить украинцев. Эти металлические деньги давно вывели из наличного обращения, однако нумизматы продолжают искать редкие экземпляры для своих коллекций.