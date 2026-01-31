Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Монети по 50 копійок — як українцям заробити додаткові гроші у 2026

Монети по 50 копійок — як українцям заробити додаткові гроші у 2026

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 09:15
Дорогі монети номіналом 50 копійок — на яких штампах можна заробити тисячі гривень
Монети в руці. Фото: НБУ/Flickr

Чимало українців займаються колекціонуванням монет і готові заплатити значну суму за металевий виріб, який давно шукали. Деякі копійки дорого коштують, вони здатні принести власникам додатковий заробіток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 50 копійок варто шукати в гаманці для подальшого вигідного продажу.

Реклама
Читайте також:

50 копійок 1992 року

Більшість цінних монет, які у 2026 році коштують тисячі гривень, випустили саме у 1992-му. Тоді лише налагоджували процес карбування, тому копійки нерідко виходили з браком чи були пробними. Як не дивно, наявність дефектів — часто ознака високої ціни в нумізматиці.

Один із дорогих різновидів — 3(1)ВАг. Це перші пробні 50 копійок, які карбували штампами з браком і матрицями без рифлень. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", штамп характеризується такими ознаками:

  • середній зуб тризуба має потовщення зліва (брак);
  • рисунок 17,7 мм;
  • гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилась з вінком;
  • гурт гладкий.
Монети по 50 копійок — як українцям заробити додаткові гроші у 2026 - фото 1
50 копійок 1992 року, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монети-ягідки

Всі монети мали утилізувати, однак якимось чином вони потрапили в руки колекціонерів. Вартість одного екземпляру доходить до 5 000 грн залежно від зовнішнього вигляду і стану.

50 копійок 1994 року

Інший недешевий різновид датується 1994 роком карбування. Йдеться про штамп 1.1АГм вартістю від 2 000 до 4 000 грн у середньому. Особливостями дизайну є маленькі отвори у нижній частині тризуба, проміжки між листком і відростком у формі трапецій, а також гурт із дрібною насічкою.

Монети по 50 копійок — як українцям заробити додаткові гроші у 2026 - фото 2
50 копійок 1994 року, штамп 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Схожий різновид 1.2АЕс коштує від 6 000 до 14 000 грн. У нього маленькі отвори на тризубі, але гурт середній (8 насічок), а в гронах №1, 7 та 8 хвостик не примикає до ягоди. На онлайн-аукціоні Violity штамп продали за 20 000 грн у 2022 році.

Нагадаємо, Національний банк випустив в обіг золоті пам’ятні монети номіналом 20 гривень під назвою "Архістратиг Михаїл". Їх почнуть продавати в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ найближчим часом.

Також писали, які монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можуть збагатити українців. Ці металеві гроші давно вивели з готівкового обігу, однак нумізмати продовжують шукати рідкісні екземпляри для своїх колекцій.

гроші монети продаж колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації