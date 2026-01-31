Дорогі монети номіналом 50 копійок — на яких штампах можна заробити тисячі гривень

Монети в руці. Фото: НБУ/Flickr

Чимало українців займаються колекціонуванням монет і готові заплатити значну суму за металевий виріб, який давно шукали. Деякі копійки дорого коштують, вони здатні принести власникам додатковий заробіток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 50 копійок варто шукати в гаманці для подальшого вигідного продажу.

50 копійок 1992 року

Більшість цінних монет, які у 2026 році коштують тисячі гривень, випустили саме у 1992-му. Тоді лише налагоджували процес карбування, тому копійки нерідко виходили з браком чи були пробними. Як не дивно, наявність дефектів — часто ознака високої ціни в нумізматиці.

Один із дорогих різновидів — 3(1)ВАг. Це перші пробні 50 копійок, які карбували штампами з браком і матрицями без рифлень. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", штамп характеризується такими ознаками:

середній зуб тризуба має потовщення зліва (брак);

рисунок 17,7 мм;

гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилась з вінком;

гурт гладкий.

50 копійок 1992 року, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монети-ягідки

Всі монети мали утилізувати, однак якимось чином вони потрапили в руки колекціонерів. Вартість одного екземпляру доходить до 5 000 грн залежно від зовнішнього вигляду і стану.

50 копійок 1994 року

Інший недешевий різновид датується 1994 роком карбування. Йдеться про штамп 1.1АГм вартістю від 2 000 до 4 000 грн у середньому. Особливостями дизайну є маленькі отвори у нижній частині тризуба, проміжки між листком і відростком у формі трапецій, а також гурт із дрібною насічкою.

50 копійок 1994 року, штамп 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Схожий різновид 1.2АЕс коштує від 6 000 до 14 000 грн. У нього маленькі отвори на тризубі, але гурт середній (8 насічок), а в гронах №1, 7 та 8 хвостик не примикає до ягоди. На онлайн-аукціоні Violity штамп продали за 20 000 грн у 2022 році.

Нагадаємо, Національний банк випустив в обіг золоті пам’ятні монети номіналом 20 гривень під назвою "Архістратиг Михаїл". Їх почнуть продавати в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ найближчим часом.

Також писали, які монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можуть збагатити українців. Ці металеві гроші давно вивели з готівкового обігу, однак нумізмати продовжують шукати рідкісні екземпляри для своїх колекцій.