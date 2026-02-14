Видео
Україна
Видео

Дата публикации 14 февраля 2026 17:12
Цены на золото взбудоражили украинцев — сколько дают в банках и ломбардах за 1 грамм
Сплав из золота. Фото: Pixabay

Мировые цены на золото продолжили бить рекорды и достигать исторических максимумов в 2026 году. Благодаря подорожанию этого драгоценного металла украинцы могут зарабатывать на украшениях, старых монетах и других изделиях, ведь банки/ломбарды тоже переписали свои прайсы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в Украине по состоянию на середину февраля 2026 года.

Читайте также:

Стоимость золота от НБУ

По данным специализированного портала GoldPrice, унция драгоценного металла стоит 5 041,8 долл. в субботу, 14 февраля. Восходящая динамика за последние шесть месяцев составила 1 588,86 долл. или 47,60%. Даже в разрезе одного дня зафиксировали подорожание золота на 114,83 долл. (+2,33%) — это свидетельствует о стабильности на мировом рынке.

Национальный банк регулярно публикует на официальном сайте закупочные цены, поскольку на регулятора возложены обязанности накопления и хранения золотовалютных резервов. Стоимость драгоценного металла (1 грамм) была актуальной на пятницу, 13 февраля:

  • металл, доведенный до наивысших стандартов качества — 6 912,65 грн;
  • металл, требующий доведения до стандартов качества — 6 891,91 грн;
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 6 843,52 грн.

Что касается закупочных цен на золото в ломе, показатели находились на таком уровне:

  • 333 проба — 2 278,89 грн/грамм;
  • 375 проба — 2 566,32 грн/грамм;
  • 500 проба — 3 421,76 грн/грамм;
  • 583 проба — 3 989,77 грн/грамм;
  • 585 проба — 4 003,46 грн/грамм;
  • 750 проба — 5 132,64 грн/грамм;
  • 900 проба — 6 159,17 грн/грамм;
  • 916 проба — 6 268,66 грн/грамм;
  • 958 проба — 6 556,09 грн/грамм;
  • 999 проба — 6 836,68 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 6 842,84 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 6 843,52 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 5 543,25 гривны за грамм", — говорится в документе Национального банка.

Цены на золото в ломбарде

Украинцы могут сдать украшения из драгоценных металлов в ломбард, если немедленно нуждаются в средствах. Благодаря удорожанию золота в мире прибыль людей значительно выросла: теперь кольца, браслеты, часы, подвески, крестики, серьги и другие изделия стало намного выгоднее продавать.

Вот такие суммы можно получить в одном из ломбардов Украины за 1 грамм золота:

  • 375 проба — до 2 638 грн;
  • 500 проба — до 3 518 грн;
  • 583 проба — до 4 101 грн;
  • 585 проба — до 4 116 грн;
  • 750 проба — до 5 276 грн;
  • 850 проба (стоматологическое золото) — до 5 691 грн;
  • 900 проба — до 6 331 грн;
  • 916 проба — до 6 444 грн;
  • 958 проба (слитки) — до 6 739 грн.

Конечно, показатели могут отличаться в зависимости от заведения и города. Необходимо проверять актуальные цены в конкретном ломбарде перед совершением сделки продажи. Не помешает сравнить прайсы в нескольких местах приема золота, дабы выбрать максимально выгодный вариант и заработать больше всего.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар продает абонентам золотые номера стоимостью 2 000-3 000 грн. Это красивые комбинации цифр, которые можно самостоятельно выбрать, воспользовавшись конструктором на официальном сайте оператора.

Также мы писали, из чего изготавливают золотые медали Олимпийских игр и сколько они реально стоят в 2026 году. Оказывается, приз за первое место почти полностью состоит из чистого серебра.

