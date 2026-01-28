Золотые номера от Киевстара — сколько стоят красивые комбинации в 2026 году

Смартфон в руке. Фото: Unsplash

Украинцы могут получить эксклюзивный мобильный номер от Киевстара со скидкой. Абонентам доступен подбор комбинации цифр, например, с чередованием, повторением, отражением и т.д. Больше всего стоят золотые и платиновые номера, за них нужно заплатить несколько тысяч гривен.

Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоят золотые номера

Благодаря услуге "Эксклюзивный номер" клиенты Киевстара могут пользоваться красивой комбинацией, выбранной по собственному желанию. Цены начинаются от 350 грн (скидка до 31 января 2026 года включительно) и доходят до 4 000 грн.

Всего различают четыре категории номеров:

простые — содержат указанные цифры без дополнительных условий;

серебряные — цифры могут повторяться или размещаться зеркально;

золотые — с тремя цифрами, которые повторяются или располагаются в порядке возрастания/убывания;

платиновые — с четырьмя одинаковыми цифрами подряд.

Золотые номера стоят 2 000 грн, но если выбрать код (077), то цена поднимется до 3 000 грн. Это сумма, которую нужно заплатить за подбор и закрепление телефонного номера с определенной комбинацией цифр, а также за первый тарифный план подписки, который выберет клиент. Подключение пакета услуг оплачивается дополнительно.

Какие номера можно сформировать

Услуга предусматривает подбор комбинации по заданному параметру. Всего доступно шесть типов красивых номеров:

похожий на указанный абонентом;

с кодом 077;

с выбранными цифрами, размещенными в хаотичном порядке;

с любимым числом;

с окончанием на выбор клиента (начало формируется автоматически);

с особой датой.

Например, если указать любимым числом текущий год — 2026 — то система предложит на выбор такие варианты:

Красивые номера от Киевстара. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут подключить корпоративные тарифы Киевстара со скидкой 35%. Акционное предложение действует исключительно для новых абонентов мобильного оператора или после переноса номера в сеть.

Также мы писали, что нужно сделать абонентам Киевстара, дабы не потерять мобильный номер. Оператор изменит условия продления номера подписки с 6 февраля, разделив процесс на два этапа.