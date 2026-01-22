Киевстар дал больше возможностей абонентам — что изменилось с 21 января

Девушка с телефоном. Фото: Pexels

Популярный украинский мобильный оператор предупредил об изменениях в условиях обслуживания. Киевстар обновил акцию "Счастливый день" с 21 января 2026 года для абонентов подписки и контракта.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Что получат абоненты Киевстара

Акция "Счастливый день" позволяет клиентам мобильного оператора получить доступ к безлимитному трафику в течение суток всего за 1 грн. Это сервис на случай непредвиденных обстоятельств, когда нет возможности пополнить счет, но нужен интернет на смартфоне.

"Абоненты смогут заказать Счастливый день и получить нетарифицированный доступ к мобильному интернету на территории Украины, а также дополнительные 0,3 ГБ в роуминге, где действует услуга Роуминг как дома в течение одного дня", — отметили в Киевстаре.

То есть к безлимитному трафику раз в неделю добавился интернет в роуминге, что связано с присоединением Украины к европейской зоне "Roam like at Home" с 2026 года.

После завершения действия предложения трафик будет предоставляться по условиям подключенного тарифного плана. Стоит помнить, что акцию невозможно активировать абонентам некоторых тарифов для IoT-устройств.

Тарифы Киевстара перешли в архив

Мобильный оператор принял решение архивировать несколько тарифных планов линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ" с 21 января. Их переименовали, добавив к названию год. Речь идет о таких пакетах услуг:

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2025;

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт 2025;

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2025;

ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт 2025.

Эти тарифы стали недоступны для новых подключений, но они продолжают действовать без изменений для текущих клиентов. Абоненты, которые пользовались предложениями до 21 января, дальше могут получать услуги связи без ограничений.

