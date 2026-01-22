Київстар дав більше можливостей абонентам — що змінилося з 21 січня

Дівчина з телефоном. Фото: Pexels

Популярний український мобільний оператор попередив про зміни в умовах обслуговування. Київстар оновив акцію "Щасливий день" з 21 січня 2026 року для абонентів передплати і контракту.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Що отримають абоненти Київстару

Акція "Щасливий день" дозволяє клієнтам мобільного оператора отримати доступ до безлімітного трафіку протягом доби всього за 1 грн. Це сервіс на випадок непередбачуваних обставин, коли немає змоги поповнити рахунок, але потрібен інтернет на смартфоні.

"Абоненти зможуть замовити Щасливий день і отримати нетарифікований доступ до мобільного інтернету на території України, а також додаткові 0,3 ГБ в роумінгу, де діє послуга Роумінг як вдома протягом одного дня", — зазначили в Київстарі.

Тобто до безлімітного трафіку раз на тиждень додався інтернет у роумінгу, що пов'язано з приєднанням України до європейської зони "Roam like at Home" з 2026 року.

Після завершення дії пропозиції трафік надаватиметься за умовами підключеного тарифного плану. Варто пам'ятати, що акцію неможливо активувати абонентам деяких тарифів для IoT-пристроїв.

Тарифи Київстару перейшли в архів

Мобільний оператор ухвалив рішення архівувати кілька тарифних планів лінійки "ВСЕ РАЗОМ" з 21 січня. Їх перейменували, додавши до назви рік. Йдеться про такі пакети послуг:

ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2025;

ВСЕ РАЗОМ Крутий 2025;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт 2025.

Ці тарифи стали недоступні для нових підключень, але вони продовжують діяти без змін для поточних клієнтів. Абоненти, які користувалися пропозиціями до 21 січня, далі можуть отримувати послуги зв'язку без обмежень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть підключити бюджетний тарифний план від lifecell всього за 175 грн на місяць. Він включає безлімітний домашній інтернет, 25 ГБ трафіку, безлім на дзвінки в мережі, перегляд lifecell TV і багато іншого.

Також ми писали, що Vodafone підвищив вартість популярних тарифів у січні 2026 року. Ціни за користування послугами зв'язку виросли на 50 і 100 грн, однак наповнення мобільний оператор не переглянув.