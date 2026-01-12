Бюджетний тариф від Київстару за 165 грн на місяць — що доступно абонентам

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Чимало українців шукають найдешевші тарифи від мобільних операторів, аби не переплачувати за послуги зв’язку. Київстар запустив для абонентів кілька бюджетних пропозицій, серед яких — тарифний план за 165 грн на місяць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можуть підключити клієнти Київстару у січні 2026 року.

Недорогий тариф Київстару

Йдеться про пакет послуг для користувачів Домашнього Інтернету — "Оберіг РІК". Особливість у тому, що потрібно поповнити рахунок одразу на 1 980 грн за 12 місяців обслуговування. Тоді плата за чотири тижні становитиме 165 грн. Тариф включає:

інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

швидкість до 1 Гбіт/с на 3 місяці з пропозицією "Спробуй Гігабіт" без доплати;

Суперсила на вибір.

Абоненти можуть підключити перегляд Київстар ТБ та отримати доступ до 18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу, а також 390+ каналів. Або вибрати збільшення швидкості Домашнього Інтернету до 1 Гбіт/c. Однак спершу необхідно переконатися, що за вашою адресою доступне таке покриття від Київстару.

Як знімається плата за тариф

"Оберіг РІК" доступний лише новим абонентам мобільного оператора. Для його активації на рахунку треба мати щонайменше 1 980 грн для здійснення стартового платежу. Наявність коштів система перевірить автоматично, після чого вирахує з суми місячний платіж у розмірі 165 грн.

"У перший місяць користування плата за Домашній Інтернет знімається тільки за ту кількість днів, що залишились до кінця місяця. Далі плата зніматиметься з особового рахунку 1-го числа", — уточнили на офіційному сайті Київстару.

За додаткові послуги доведеться доплачувати окремо. Наприклад, можна змінити домашню адресу в разі переїзду для збереження залишку на рахунку та підключених сервісів на новому місці проживання. Також доступне одноденне користування Домашнім Інтернетом за 25 грн, якщо не вистачає коштів для оплати тарифного плану.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone оголосив про дорожчання популярних мобільних тарифів з 14 січня. Пакет послуг FLEXX GO буде коштувати 420 грн замість 320 грн, а FLEXX TOP — 550 грн замість 500 грн.

Також ми писали, що Київстар закрив тариф для Домашнього Інтернету "Дім", натомість запустив для абонентів пакети "Оптимальний" і "Комфортний", які коштують 350 і 450 грн на місяць відповідно.