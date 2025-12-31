Найдешевші мобільні тарифи — що підключити у січні від Київстару, Vodafone та lifecell

Смартфон у руках. Фото: Pexels

Українські оператори зв’язку пропонують абонентам бюджетні мобільні тарифи. У січні 2026 року клієнти Київстар, Vodafone та lifecell можуть підключити пакет послуг, за який не доведеться переплачувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдешевші тарифи від мобільних операторів у січні.

Тариф від Київстару

Найменше за зв'язок від Київстару можуть платити пенсіонери та люди з інвалідністю. Завдяки бюджетному тарифному плану "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який коштує всього 220 грн/міс., українці отримають 10 ГБ мобільного трафіку (з них 8 ГБ у роумінгу), безлім на дзвінки в мережі, 100 хвилин на розмови по Україні, 100 SMS, Київстар ТБ Легкий і домашній інтернет (швидкість до 100 Мбіт/с).

Якщо наповнення не вистачає на місяць, доступна 1 Суперсила на вибір:

Helsi — доступ до преміальних сервісів медичного застосунку;

100 хвилин на інші мережі та за кордон;

WOG — безплатний напій, хот-дог, випічка або десерт на АЗК WOG;

Відео на ходу — відсутність тарифікації під час використання додатків YouTube, Netflix, Київстар ТБ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime та 1+1 video;

Соцмережі та месенджери — відсутність тарифікації під час використання Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok тощо;

5 ГБ у роумінгу.

Зазначимо, тариф можуть підключити лише контрактні абоненти (передплата не передбачається), які входять у визначені категорії осіб.

Тариф від Vodafone

Мобільний оператор пропонує бюджетний тариф Flexx GO за 270 грн/міс. Він включає 25 ГБ трафіку, безлім на застосунки та дзвінки в мережі, 500 хвилин на розмови по Україні, 250 SMS. Якщо перенести номер до Vodafone, вартість знизиться до 200 грн на наступні 12 оплат.

Плюс зміниться наповнення: трафік стане повністю безлімітним, а кількість хвилин на розмови по Україні збільшиться вдвічі. Це переваги, доступні з акцією "ХОТ" упродовж року з моменту здійснення першого дзвінка.

Тариф від lifecell

Найдешевший тариф від оператора — "Лайфсет S" за 100 грн/міс. Користувачі отримують безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та 10 ГБ трафіку (з них 2 ГБ можна використати в ЄС). Водночас хвилина розмови з іншими абонентами коштує 2 грн.

Якщо доплатити 75 грн і підключити пакет "Лайфсет М" (175 грн/міс.), то наповнення буде приємнішим. У тарифний план входить домашній інтернет до 1 Гбіт/с, 25 ГБ трафіку (4 ГБ в Євросоюзі), lifecell TV (120+ телеканалів) і 1 300 хвилин на розмови.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть активувати вигідні тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell у 2026 році. Мобільні оператори пропонують клієнтам пакети послуг із різним наповненням.

Також ми писали, що Київстар знизив ціну на популярний тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" до 290 грн/міс. і зафіксував вартість до 1 грудня 2026 року. Однак треба перенести мобільний номер у мережу.