Фіксована ціна на мобільні тарифи — хто може уникнути дорожчання

Фіксована ціна на мобільні тарифи — хто може уникнути дорожчання

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:15
Тарифи lifecell два роки не подорожчають — хто з абонентів уникне підняття цін
Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Українці можуть економити на мобільних тарифах lifecell завдяки акції "сТОП-ціна на два роки". Оператор поширив затребувану акцію на два популярні пакети послуг, щоб абоненти активніше переходили в нову мережу за допомогою сервісу MNP.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

Читайте також:

Як економити на мобільних тарифах

Клієнти компанії можуть до 15 лютого 2026 року (включно) перенести номер у мережу lifecell і підключити один із популярних тарифів — "Лайфсет L" або "Лайфсет XL". Завдяки акції "сТОП-ціна на два роки" вартість зв’язку зафіксується до 15 лютого 2028-го.

Іншими словами, протягом двох років ці тарифи не торкнеться дорожчання, навіть якщо оператор буде вимушений підняти ціни на інші пакети. Незалежно від потенційного перегляду вартості, під час усього періоду дії фіксації плата залишиться незмінною.

"Фіксація ціни дозволяє користуватися повним набором цифрових послуг без ризику підвищення вартості в майбутньому, що є особливо актуальним в умовах економічної нестабільності", — йдеться на сайті lifecell.

Які тарифи не подорожчають

Спершу акція була доступна користувачам тарифних планів "Максі" або "Мега", а тепер поширилася на "Лайфсет L" та "Лайфсет XL", які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет і перегляд телебачення. Перший пакет коштує 300 грн/міс. і включає:

  • 20 ГБ трафіку (+20 ГБ за умови своєчасної оплати);
  • безлім у мережі lifecell;
  • домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;
  • 750 хвилин на розмови по Україні 750 (+750 хвилин за своєчасну оплату);
  • ТБ через застосунок lifecell TV (понад 120 каналів).

Тариф "Лайфсет XL" коштує 500 грн/міс. і пропонує абонентам 50 ГБ трафіку чи безліміт за своєчасну оплату, 1000 хвилин на дзвінки по Україні (+1000 хвилин), домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і понад 140 каналів у lifecell TV.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно до 15 лютого перенести номер (включно з кодом та усіма цифрами) до мобільного оператора і підключити тарифний план, який сподобався найбільше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запропонував абонентам підключити вигідний тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 290 грн/міс., скориставшись послугою перенесення мобільного номера для отримання акційного наповнення.

Також ми писали, який тарифний план обрати в популярних мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell — власникам кнопкових телефонів. Не всі компанії надають спеціальні пропозиції абонентам.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
