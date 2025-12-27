Тарифы lifecell два года не подорожают — кто из абонентов избежит поднятия цен

Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут экономить на мобильных тарифах lifecell благодаря акции "сТОП-цена на два года". Оператор распространил востребованную акцию на два популярных пакета услуг, чтобы абоненты активнее переходили в новую сеть с помощью сервиса MNP.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

Реклама

Читайте также:

Как экономить на мобильных тарифах

Клиенты компании могут до 15 февраля 2026 года (включительно) перенести номер в сеть lifecell и подключить один из популярных тарифов — "Лайфсет L" или "Лайфсет XL". Благодаря акции "сТОП-цена на два года" стоимость связи зафиксируется до 15 февраля 2028-го.

Другими словами, в течение двух лет эти тарифы не коснется удорожание, даже если оператор будет вынужден поднять цены на другие пакеты. Независимо от потенциального пересмотра стоимости, во время всего периода действия фиксации плата останется неизменной.

"Фиксация цены позволяет пользоваться полным набором цифровых услуг без риска повышения стоимости в будущем, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности", — говорится на сайте lifecell.

Какие тарифы не подорожают

Сначала акция была доступна пользователям тарифных планов "Макси" или "Мега", а теперь распространилась на "Лайфсет L" и "Лайфсет XL", которые сочетают мобильную связь, домашний интернет и просмотр телевидения. Первый пакет стоит 300 грн/мес. и включает:

20 ГБ трафика (+20 ГБ при условии своевременной оплаты);

безлим в сети lifecell;

домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;

750 минут на разговоры по Украине 750 (+750 минут при своевременной оплате);

ТВ через приложение lifecell TV (более 120 каналов).

Тариф "Лайфсет XL" стоит 500 грн/мес. и предлагает абонентам 50 ГБ трафика или безлимит за своевременную оплату, 1000 минут на звонки по Украине (+1000 минут), домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и более 140 каналов в lifecell TV.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо до 15 февраля перенести номер (включая код и все цифры) к мобильному оператору и подключить тарифный план, который понравился больше всего.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предложил абонентам подключить выгодный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" за 290 грн/мес., воспользовавшись услугой переноса мобильного номера для получения акционного наполнения.

Также мы писали, какой тарифный план выбрать у популярных мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell — владельцам кнопочных телефонов. Не все компании предоставляют специальные предложения абонентам.